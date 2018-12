Gør-det-selv: Den er sgu smart

For et par år siden lavede jeg - for gud ved hvilken gang - en ny juletræsfod. Og for gud ved hvilken gang tænkte jeg, at denne gang laver du en ordentlig model, så den holder i mange-mange år - og måske ligefrem kan gå i arv - og dine børnebørn, som til den tid har deres egen elektriske flyvemaskine og i øvrigt er enormt kloge, fordi man ikke længere behøver at gå i skole, men bare kobler en computer til sit hoved, så man kan overføre al viden i hele verden på 10 minutter - og derfor ikke behøver at vide en skid eller at tænke selv, så de kan sidde og æde og drikke designer-food fra morgen til aften, medens de fortæller vandede vittigheder - men når de så skal holde jul i deres timeshare-lejlighed på Månen, så finder de min juletræsfod frem og siger undrende til hinanden:

- Jamen, har han lavet den helt selv - og uden computer? Han kan da ikke have været helt dum, ham den gamle ...

Nej, han kan ikke have været helt dum - det tænkte jeg også for et øjeblik siden, da jeg gravede den frem af støvet - i en vindueskarm ude på værkstedet, hvor jeg havde smidt den - fordi jeg efter jul sidste år tænkte, at den er faktisk lidt for god til bare at smide ud - den er lidt smart.

Og når jeg tænkte det, var det faktisk ikke af egen fri vilje, men fordi en god gammel ven, som vitterligt ER god til sådan noget med at finde på og lave ting, som er smukke på en indlysende og meget brugbar måde - han hedder Lars, og han så en dag foden og påstod, at "den er sgu da genial".

Ja-ja, tænkte jeg - den er da meget smart, men ligefrem genial?

Men et frø var sået, og jeg kiggede lidt nøjere på dimsen, som jeg egentlig bare havde lavet i en fart, fordi Fruen ville have juletræet stillet an i god tid - nu! - og det var så, hvad jeg fandt på.

Men når nu Lars siger det - han plejer altså ikke at tage fejl af den slags - så der må vel være noget om det?

Og nu har jeg så haft tid til at tænke over det, og jeg er nået frem til, at der ER noget om det - min juletræsfod af krydsfiner og et par skruer er faktisk godt tænkt, og den er særdeles funktionel. Og af gamle fotos kan jeg også se, at jeg faktisk har raffineret den lidt, siden den første model.

Så nu smækker jeg den altså i avisen én gang til, så alle og enhver, som har lyst, kan lave en kopi. Jeg sagde én kopi!