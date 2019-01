Gymnastikweekend på Hindsholm: 57 børn og 17 voksne i fuldt vigør

Gymnastikforeningen Hindsholm har netop holdt gymnastikweekend for foreningens to ældre børnhold.

- Børnene er fantastiske over for hinanden, og det er så positivt at se, hvordan de ældste drager omsorg for de yngste, tilføjer hun.

- Vi er som arrangører enormt glade for den store opbakning, der er til vores arrangement. Vi synes, det er vigtigt også at give vores medlemmer en oplevelse, der - udover gymnastikken - især bygger på hyggeligt samvær på tværs af aldersgrupper, fortæller Hanne Klokker, der er kasserer i gymnastikforeningen.

Ingen skærmtid

Lørdag er energien dalende, og derfor var der planlagt yoga for alle ind imellem de andre lege.

- Det er et spændende indslag for mange. Det er så dejligt at se børnenes åbne tilgang til at lege, og der er faktisk ingen, der hverken har spurgt ind til Ipads eller mobiltid, påpeger Hanne Klokker og tilføjer, at der i øvrigt heller ikke var afsat tid til skærmtid.

Ud over alle børnene er der i gymnastikweekenden 17 voksne i sving. De har roller blandt andet som kok, serveringspersonale, legeonkler, fotograf, rengøringspersonale og som Pippi Langstrømpe siger: Tingfinder.

- Vi er som arrangører dybt taknemmelige for, at forældrene har vist os den tillid at overlade deres guldklumper i vores varetægt og meget glade for den opbakning, der har været til at sende boller og den slags med børnene. Så vi har kunne lægge energien i planlægningen, fortæller Hanne Klokker og tilføjer, at arrangørerne går fra weekenden med smil på læben over den enormt dejlige stemning, der har været.

- De mange sjove, ærlige og noget rammende bemærkninger fra børnene får os stadig til at synes, at vi er heldige med at få lov til at være sammen med børnene, understreger Hanne Klokker.