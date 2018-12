Dyrepasser modtager Dronningens Fortjenstmedalje

Efter 47 års tro tjeneste som dyrepasser i Odense Zoo blev Karsten Hansen 20. december belønnet med Dronningens Fortjenstmedalje for prisværdig og tro tjeneste. Medaljen blev overrakt af Odense Zoos direktør, Bjarne Klausen.

Karsten Hansen blev ansat som dyrepasser i Odense Zoo i oktober 1971. Inden sin ansættelse var han jævnligt på besøg i haven, hvor han gik og kiggede længselsfuldt efter dyrepasserne, når de passede dyrene. En dag spurgte den daværende inspektør, Herold Nielsen, om Karsten kunne bruge en rive - og det kunne Karsten. Siden da har Karsten Hansen haft sit virke som dyrepasser i Odense Zoo.

Karsten Hansen var blandt andet den første dyrepasser i Odense Zoo til at træne søløverne. Dengang var der ikke nogen til at oplære ham, så han satte den lokale bibliotekar på en opgave og bad hende om at finde bøger fra udlandet, hvor han kunne læse om træning af søløver.

Karsten Hansen gik på efterløn i november 2018. Han er nummer to i Odense Zoos historie til at modtage Dronningens Fortjenstmedalje. Den første medalje blev tildelt havens daværende inspektør, Herold Nielsen. Dronningens Fortjenstmedalje i sølv kan tildeles for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse inden for samme ansættelsesmyndighed i den offentlige sektor.