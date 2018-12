Odense Bulldogs har skrevet kontrakt med ung, lokal komet

- Aftalen med Mathias er endnu en brik på holdkortet til de kommende sæsoner, og vi glæder os over at have tilknyttet endnu en lokalt opvokset spiller til Bulldogs, fortæller han til klubbens hjemmeside og uddyber:

Drøm gik i opfyldelse

Mathias Max fylder først 18 i marts næste år, og derfor må han formodes at have sæsoner på isen i sig endnu.

Han glæder sig særligt over, at det var i Odense, han fik sit gennembrud på seniorniveau.

- Jeg er både stolt over og utrolig glad for, at jeg skal være en del af Odense Bulldogs de næste to år. I alle ungdomsårene i min barndomsklub, OIK, har det været et mål en dag at skulle spille for Bulldogs, forklarer han til klubbens hjemmeside og tilføjer:

- I denne sæson har jeg på mit eget spil mærket, hvor meget jeg lærer hver dag, og jeg er inde i en god personlig udvikling. Jeg ser frem til de kommende år at skulle bidrag mere og mere til holdets udvikling. Og jeg glæder mig til at spille meget mere ishockey foran vores loyale hjemmepublikum, udtaler Mathias Max.