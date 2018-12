En lille duft af fortidens store opgør

B1909 kunne midt i en svær tid stadig hive et U11-hold ud af de røde ærmer, og i et tæt opgør gav spillerne stærk modstand til OB med et hold, der var trænet af klubbens midtbanespiller Burana Saenkham.

Fodbold: Det var næppe mange af knægtene, som anede, at netop denne kamp i fordums årtier ville have været et af Stiftstidende-stævnets slagnumre.

For opgøret mellem de røde fra B1909 og de stribede fra OB trak indtil for 25-30 år siden fulde huse på Odense Stadion. I dag er OB på elitesiden nærmest enerådende, mens nierne kæmper hårdt for at bevare sin del af den fynske bolledej.

Midt i nogle måneder, hvor B1909 endda har været plaget af en skattesag, følgende fratrækning af point og nu en håndfuld spilleres flytning til naboen Marienlyst, kunne nier-lejren dog stadig glæde sig over det talentfulde kuld U11-spillere, som gjorde det flot i de indledende kampe.

B1909's adresse i Vollsmose var synligt på halgulvet, hvor spillere som Malik, Haydar og Ehab i flere momenter demonstrerede fin teknik, stor entusiasme og godt blik for spillet.