Bulldogs til eksamen mod tophold

Ishockey: Odense Bulldogs spiller den tredjesidst kamp i grundspillet, når topholdet Rungsted Seier Capitals kommer på besøg tirsdag aften.

Da Odense Bulldogs og Rungsted mødte hinanden tilbage i starten af december, var det en spændende kamp, som først blev afgjort i overtiden. Rungsted vandt Final Four i Aalborg i slutningen af januar.

Træner Pelle Svensson har taktikken klar til kampen, melder bulldogs.dk:

- Når jeg eksempelvis sammenligner holdet hos Sønderjyske med vores, så er jeg enormt tilfreds med, at vi overhovedet giver dem så hård kamp til stregen, som vi gjorde nogle uger siden, hvor vi som bekendt taber på straffespark. Sådanne præstationer er jeg meget tilfreds med og viser, at vi kan komme langt med hårdt arbejde sammen og med godt organiseret spil.

- At vi forbereder os på play-in mod Herlev er også klart, og derfor var det en interessant kamp mod det hold for nylig på udebane. En kamp som vi som bekendt taber 7-4, hvor vi overordnet leverer en spillemæssigt stærk indsats. Det der afgør kampen er special teams, hvor Herlev ligger langt foran os.

- Først og fremmest skal vi undgå nogle af de dumme udvisninger, som vi får mod dem. I dette tilfælde handler det om, at de laver tre mål i powerplay, og der er ikke plads til de fejl i play-in. Desuden handler det om, at vi virkelig skærper vores powerplay, så vi kan blive en trussel selv der, og her arbejder vi på at finde en formation, som kan få lidt flow i powerplay-spillet. Samtidig skal vi selvfølgelig finde nøglen til at tage kraften ud af deres farlige offensiv, siger Bulldogs-træneren.

- Vi har nu nogle kampe tilbage til at finde løsninger på det. En interessant test er mod pokalmestrene fra Rungsted, som har været ligaens suveræne førerhold gennem hele sæsonen. Her gælder det for os om at minimere vores fejl, samtidig med at vi skal være grundige og have styr på vores markeringer i defensiven, siger Pelle Svensson tilføjer til bulldogs.dk:

- Nu kører vi!

Kampen mod Rungsted, hvor Bulldogs vil prøve at udbedre de nævnte svagheder, fløjtes i gang klokken 19.00.