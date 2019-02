Bulldogs skal skærpe powerplay

Ishockey: Odense Bulldogs mangler fire kampe af det lange grundspil, og turen går fredag aften til Herning.

I forrige kamp viste Odense lovende takter hjemme mod Sønderjyske og fik det ene point i en flot kulisse.

Efter landsholdspausen siger træner Pelle Svensson:

- For det første vil jeg gerne sige, at landsholdspausen kom på et meget fint tidspunkt for os med hensyn til holdets status. De sidste kampe spillede vi kun med 15-16 mand på grund af sygdom og skader, hvilket ikke er optimalt. Der er altid en risiko for at blive udsat for endnu flere skader og sygdomme, når der er så få spillere, siger træneren til bulldogs.dk.

- Vi holdt helt fri i et par dage for at restituere, hvile og komme ovenpå efter sygdomme. Vi har gennemført forskellige fysiske test i samarbejde med Aarhus Universitet, hvor man ønsker at indsamle forskellige typer data om fysiologiske profiler. En perfekt måde for vores spillere at kende deres krop på og et godt værktøj for os ledere til at få en status om vores fysiske form på holdet. Vi har arbejdet fysisk godt i vinteren, hvilket jeg er tilfreds med.

- I denne uge har vi stadig haft nogle syge og fraværende spillere. Vi har arbejdet videre med spillet og udviklet os over hele banen. Det spil vi ønsker at finde, er et bedre powerplay, hvor jeg ikke synes, vi har ramt vores niveau endnu. Det er en særlig faktor, som kan være afgørende i kampe og vi vil gerne forbedre det.

Pelle Svensson vurderer, at Herning har en flot trup med etablerede spillere.

- For at vi skal kunne være med i kampen, er det først og fremmest vigtigt, at vi fokuserer på vores eget spil. Vi ønsker bedre vurderinger på alle de forskellige pladser på banen. Det handler om at træffe de rigtige beslutninger både i positionsspillet og i spillet med pucken. Her har vi meget at forbedre. Og så skal vi have et bedre powerplay-spil.

Dermed er der lagt op til en udfordrende aften, når bundholdet møder de mangedobbelte mestre. Første puck rammer isen klokken 19.30.

For Bulldogs gælder det om at trimme holdet til de kommende play-in kampe mellem nummer ni - netop Bulldogs - og nummer otte om den sidste plads i kvartfinalerne. Alt tyder på, at Bulldogs skal møde Herlev i de kampe.

Rungsted, Sønderjyske, Frederikshavn, Aalborg, Esbjerg, Herning og Rødovre er de syv hold, som ryger direkte i kvartfinalerne. Kun fire sejre til Herlev og en ditto nedtur for Rødovre og/eller Herning kan ændre på det billede.