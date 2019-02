Ishockey: Da Bulldogs fredag aften løb på isen i Herning, var det efter planen med en ny spiller i truppen.

Den unge angriber Rasmus Simonsen og Bulldogs har skrevet en aftale for resten af sæsonen, og Rasmus Simonsen skulle dermed debutere i trøje nummer 24.

- Rasmus er 18 år og har senest spillet for Hvidovre, ligesom han har en række juniorlandskampe for Danmark på sin meritliste, sagde træner Pelle Svensson før kampen til bulldogs.dk.

"Ja, Rasmus er klar i aften. Med Komarek og Wittendorf på skadeslisten og Kutznesov i karantæne de næste fire kampe havde vi definitivt brug for at finde offensive kræfter til vores hold lige nu. Da Rasmus samtidig er en spiller, som vi har haft kig på i forhold til næste sæson, så passer det fint, at vi nu får nogle uger til at vurdere ham. Jeg er meget tilfreds med, at Rasmus griber denne mulighed for at spille sig til en aftale med Bulldogs i næste sæson", sagde Pelle Svensson.