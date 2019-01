Bulldogs på isen med en sejr i ryggen

Ishockey: Odense Bulldogs går onsdag på isen med en sjælden fornemmelse - nemlig at have vundet den forrige kamp.

Efter en kort pause er Odense Bulldogs igen klar til at løbe på isen onsdag d. 30. januar klokken 19.00, når Frederikshavn White Hawks gæster Odense Isstadion.

Sidste gang de to hold mødte hinanden endte det med et nederlag til Odense Bulldogs på 4-1, da Bulldogs gæstede Nordjyske Bank Arena. Dog endte forrige kamp med en sejr til Odense Bulldogs på 3-2 hjemme i Odense Isstadion, minder Bulldogs-hjemmesiden om

For Frederikshavn bliver turen til Odense en mulighed for at komme tilbage på sporet - undskyld, isen.

I weekenden deltog Frederikshavn White Hawks i Final Four, hvor holdet vandt 2-1 over Sønderjyske i semifinalen, men tabte finalen til Rungsted Seier Capital med 3-2 i det sidste minut af kampen, efter at have ført med 2-1.

"Dermed er det sandsynligvis et skuffet og træt Frederikshavn White Hawks hold, der gæster Odense Isstadion, hvilket kan blive en fordel for Odense Bulldogs-spillerne, der modsat Frederikshavn har haft en pause og derfor bør være friske og klar start", trompeterer Bulldogs-baglandet.

Bulldogs-ledelsen håber på at se en masse fans i hallen, så den opadgående tendens fra sidste kamp kan fortsættes, nu vor de afgørende play-in kampe mellem nummer ni og otte nærmer sig. De kampe afgør, om Bulldogs når at komme med i slutspillet - altså kvartfinalerne.

Og i princippet kan Odense Bulldogs stadig nå at blive dansk mester. Men det vil være stort for klubben, der i denne sæson har startet "forfra" med en ung trup, hvis det lykkes at komme i kvartfinalen, fordi det vil være en bonus i forhold til det lagte, forsigtige budget.