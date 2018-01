Hjemløse

Unge uden hjem Antallet af unge hjemløse stiger. Hvad ved vi om de unge? 1. Misbrug og psyke: En stor del af de unge hjemløse har enten psykiske lidelser, misbrugsproblemer eller begge dele. Det er uanset om de bruger herberger, eller om de er sofasurfere. Over halvdelen af de unge hjemløse har enten været anbragt eller har modtaget forebyggende foranstaltninger i barndommen. 2. Forskellig baggrund: Cirka hver fjerde af de unge hjemløse kommer fra hjem, hvor forældrene kun har grundskolen som højeste uddannelse. En ud af fem af kommer fra hjem, hvor mindst en af forældrene har en videregående uddannelse, mens den største uddannelsesgruppe blandt forældrene er dem med erhvervsfaglige uddannelser, der også er den største uddannelsesgruppe i befolkningen som helhed. 3. Kommer videre: Forholdsvis få af de unge hjemløse bliver gentagne gange registreres som hjemløse i løbet af undersøgelsesperioden. Det tyder på, at for hovedparten af de hjemløse unge er hjemløsheden af forholdsvis korterevarende karakter, mens det er en mindre gruppe af de hjemløse unge, der oplever meget langvarig hjemløshed. Brødtekst Brødtekst

27-årige Kasper Ankersø er ikke ret god til at leve et normalt liv, men han er god til at kende sin by, som nu er Esbjerg. Han har også boet i Aarhus. Til gengæld ved han, hvordan man finder et sted at sove. Og han ved, hvor man får mest kaffe med gratis opfyldning for pengene. Det er derfor, vi sidder i en café, som produktionsskolen driver ved hovedbiblioteket i Esbjerg.

"Get a life" (få dig et liv) står der på Kaspers grønne cap. Et liv har han, men han har ikke noget hjem. Han kalder sig sofa-surfer, og i sådan et liv er den store rygsæk kernen.

- Jeg kan ikke holde ud at tænke på, at der er unge mennesker her, som falder fuldstændig ud af et system. Når de først ender på gaden, så ender de jo i misbrug, og for pigernes vedkommende kan det være de får lidt husly rundt omkring mod passende ydelser. Det kunne jeg ikke holde ud, siger hun.

Men der er en anden historie, og den kender Lene Thorborg til. Hun er formand for Røde Kors i Vejle, og som gymnasielærer og tidligere rektor for VUC i Fredericia har hun har altid haft en kontakt til unge. Hun er ikke glad for den udvikling, hun ser i en by som Vejle.

Der er nok at glæde sig over i den østjyske by. Høj beskæftigelse, høje indkomster og et højt uddannelsesniveau.

Sanne Bjerggård er en gnistrende energisk 33-årig rødhåret kvinde, der snakker meget og hurtigt. Hun begyndte for fem år siden som frivillig, da hun overtog ansvaret for et suppekøkken ved Cafe Parasollen, som drives af KFUM.

- Først var der 20, der kom for at få varm suppe og et sted at være, men det voksede uge for uge. Pludselig var der 140, og jeg tænkte: Hvad er det, der sker? Hvem tager sig af de her mennesker, siger Sanne Bjerggård.

Det gjorde hun så, og hun har brugt sin tid på dem og på at søge midler lige siden. I dag er der tre ansatte i hendes private gadeteam plus de frivillige.

- Vores mål er at reducere skaderne og lade dem bevare lidt værdighed. De behøver ikke være clean eller i beskæftigelse for at få en hånd, siger hun.

En hånd kan være alt fra en kop kaffe, en ostemad og en snak til lægehjælp eller livredning med modgift, hvis en misbruger har taget en overdosis. Sanne Bjerggård oplever, at de unge lever et meget barskt liv.

- Stofferne er blevet hårdere, vildere og billigere. Amfetamin i dag er jo produceret af noget, vi andre har i et rengøringsskab, og du kan få det til 70 kroner for et gram. Det er et hårdt miljø, hvor banderne har kig på vores drenge, og hvor unge piger prostituerer sig, siger hun.

Det er hende, der fortæller, at unge piger har givet blowjobs for helt ned til 50 kroner på en slags stol midt i Vejle, og den har fået navnet blowjobstolen.