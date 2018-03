Integration

Ghettobesøg: Efter de seneste ugers ophold i Vollsmose i Odense, Gellerupparken i Aarhus, i Mjølnerparken i København og i disse dage Stengaardsvej i Esbjerg er den radikale leder Morten Østergaard blevet klogere. Det fortæller han i en kronik i avisen Danmark torsdag.

Beboerne har givet ham indblik i nogle nuancer, som har påvirket hans syn på centrale elementer i Danmarks integrationspolitik, fremgår det.

“ Det er også et opgør med den rolle, jeg også har spillet, hvor jeg primært har brugt krudtet på at være forarget over alt det, de andre foreslog Morten Østergaard (R)

- Det står klart for mig, at løsningerne ikke findes inde i glasboblen på Christiansborg. Løsningerne skal findes sammen med dem, der står med problemerne ude i det, der kaldes ghettoerne, siger Morten Østergaard i en uddybende kommentar til avisen Danmark.

Han konstaterer efter sine døgn i ghettobebyggelserne, at her ønsker beboerne også det bedste for deres børn og at de blandes med danske børn i institutioner og i skoler. De ønsker, der stilles krav til dem som modydelse for offentlig forsørgelse, og de ønsker at komme bandemiljøet til livs. De ønsker det samme som alle andre danskere. Men det har spillet en mindre rolle i den politiske debat og beslutningstagen, konstaterer han.

- De seneste 20 års integrationspolitiske diskussion har været brugt som våben i kampen om magten, ikke i kampen om at finde løsninger. I dag står vi med akkurat de same problemer som for 20 år siden, fordi den elendige debat mellem halalhippier og strammere har sat en perspektivløs dagsorden om frikadelle- eller burkaforbud. Tiden er kommet til, at vi tænker over, hvor lidt konstruktive, vi har været.

- Du og dit parti har været en del af den debat. Vender du også sværdet mod dig selv?

- Ja, det gør jeg. Det er også et opgør med en rolle, jeg også har spillet, og hvor jeg primært har brugt krudtet på at være forarget over alt det, de andre foreslog.