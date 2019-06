Volvo crashtester cykelhjelme

Ifølge producenten er de test, som i dag sker med cykelhjelme, ret enkle. De foregår ved, at hjelmene bliver tabt fra forskellige højder ned på enten en flad eller en vinklet overflade. De omfatter ikke bil-mod-cykel uheld, og det er her, at Volvo vil gå ind og forfine denne del. Erfaringerne herfra skal bruges i arbejdet med at udvikle nye bilmodeller. Det er kendt, at især motorhjelmens evne til at opfange bløde trafikanter, betyder meget.

Nu går den svenske bilproducent et skridt videre med crashtests af cykelhjelme, som udsættes for de skader, som ville være sket ved en påkørsel i det virkelige liv. Det sker sammen med det svenske sports- og sikkerhedsmærke POC og foregår på Volvos testanlæg i Göteborg, hvor hoveder fra crashtest dummies med hjelme slynges mod en holdende bil med en kraft, der svarer til forskellige hastigheder, for at finde betingelserne, der matcher virkeligheden. Skaderne på dukker med og uden hjelm bliver så gransket.

Skal forbedre sikkerheden

Malin Ekholm, der er chef i Volvo Cars Safety Centre, og en af virksomhedens sikkerhedsingeniører, forklarer formålet.

- Vi udvikler ofte nye testmetoder til komplicerede trafikscenarier, og vores mål er ikke bare at leve op til lovkrav eller klare os i testbedømmelser. Vi går bag om bedømmelserne og bruger situationer fra virkelighedens trafikmiljø til at udvikle teknologi, der forbedrer trafiksikkerheden, siger Malin Ekholm.

I et tidligere samarbejde har Volvo Cars og POC forsøgsvis arbejdet med at forbinde cykelhjelme med biler for at hjælpe med at undgå uheld. Forskningsprojektet er en del af et større projekt, der sigter mod at forstå, hvilke langsigtede skader cyklister pådrager sig, og udvikle beskyttelsesprincipper, der er til gavn for trafiksikkerheden.

I de senere år har Volvo haft mere fokus på at beskytte personer uden for bilerne. Således præsenterede virksomheden sit "Pedestrian Detection with full Autobrake"-system i 2010 og "Cyclist Detection with full Auto Brake"-system i 2013. Begge teknologier er standardudstyr på alle Volvoer som en del af City Safety pakken med nødbremse.