Volkswagen klar med et friskbagt rugbrød

Nyhederne lanceres først i Multivanen, som er en kassevogn med vinduer, og den er døbt Multivan T6.1for at illustrere, at det er en teknologisk videreudvikling af T6, der kom på gaden i 2016.

Digital instrumentering

Her vil muligheden for en fuld digital instrumentering med et 10,2 tommer stort display sikkert vinde genklang. Det er et system, derkan suppleres med multimediesystemerne Discover Media eller Discover Media Pro med skærme på 8,0 eller 9,2 tommer, og som er standardudstyr i den højeste Multivan, Highline.

Fra Composition Colour er SIM-kort standard, men kan tilkøbes til for eksempel systemet Composition Audio. Det giver mulighed for blandt andet internetradio og andre online-baserede tjenester, mens flere systemer også kan betjenes med talestyring.

Ligesom et elektromekanisk styretøj, som afløser det gamle hydrauliske, skal gøre den lettere at tumle i trafikken, men samtidig giver mulighed for en række nye avancerede hjælpesystemer, som spiller sammen med den nye styreteknologi.