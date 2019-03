Volkswagen er danskernes foretrukne bilmærke - når de skal købe brugt

På andenpladsen med 13.702 handler kommer Volkswagen Polo, og her er det versionen, der kom på markedet i 2012 og blev erstattet i 2017, som der er flest indregistreringer på, mens den større Passat er på en tredjeplads. Her er det bilen, der blev faceliftet i 2010 og kørte til 2015, som regerer.

Den gode gamle Volkswagen Golf er klart danskernes foretrukne brugte bil. Sidste år blev der i alt handlet 18.824 Golfer, fordelt på alle generationer af modellen, og mest udbredt er den aktuelle Golf 7, der kom på markedet i 2013. Her er der også et rekordstort udbud med mere end 1000 biler til salg på Bilbasen.

Volkswagen har i årevis været det mest solgte bilmærke, og det gælder også på markedet for brugte biler. Salget af brugte biler er nemlig et spejl af, hvilke biler der blev solgt for tre-fire år siden, for det er typisk de biler, der er til salg nu.

- Der er nogle VW-modeller, der ikke har højere kvalitet end gennemsnittet, og så er der nogle, der er bedre, men Volkswagen har generelt en evne til ikke at lade sig slå ud af dårlige sager som problemer med DSG-gear, rust, tilsodning og ikke mindst hele dieselskandalen. VW er nærmest usårlig herhjemme, siger Jan Lang, der henviser til, at VW ikke har samme status på det store tyske hjemmemarked.

Ford og Fiat taber

På den modsatte side er Ford Mondeo og Fiat Punto de store tabere, når det gælder antallet af brugtbilhandler sidste år.

Salget af brugte Ford Mondeo er således faldet med hele 1700 biler, og Punto er droppet med 1200 biler. For begges vedkommende er sagen den, at nybilsalget har været faldende, og det smitter af på de brugte, hvor udbuddet efterfølgende falder markant.

Overordnet set er interessen for dieselbiler vigende til fordel for benzinbiler. Det betyder, at der for tiden er flere dieselbiler til salg, end der er kunder til, og det vil givetvis give lavere priser, mener Jan Lang.

Samtidig er der øget interesse for brugte el, hybrid- og plug-in-biler.

- Men udbuddet er ofte så begrænset, at kunderne starter med at søge, men ender med en almindelig benzinbil i stedet for, siger han.

På listen over de mest populære brugte biler er det også tydeligt, at tendensen til, at flere køber Audi, BMW, Mercedes og Volvo, ikke helt er slået igennem endnu, når det gælder brugte biler. Det er kun BMW 3-serie og Audi A4, der er med på listen over de 20 mest populære modeller.