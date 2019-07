Video og anmeldelse: Legetøjsdronen er blevet voksen med Tello Iron Man

Det er værd at betale lidt mere for sin legetøjsdrone og få kvalitet som i Tello Iron Man Edition, der imponerer på sin stabilitet i luften og sine funktioner.

De små propeller suser rundt som en blender uden låg og flænser bladene på vores blomstrende orkidé. Der sluttede legen med min første drone, som jeg fik i "gave" som en del af mit abonnement hos Illustreret Videnskab. Helt umulig at styre bankede den mod vægge, gulvet og planter, og endte sine dage i en skuffe og senere genbrug. Siden har jeg fået dronebevis og en professionel drone i DJI Mavic Pro. Derfor var jeg meget spændt på at prøve den nyeste legetøjsdrone på 87 gram fra samarbejdet mellem DJI og Ryze Tech kaldet Tello Iron Man Edition.

Regler for mikrodroner



Se reglerne på Tello Iron Man vejer kun 87 gram og kan ikke flyve over 50 km/t. Derfor kaldes dronen en mikrodrone. Det betyder, at der ikke krav er om dronetegn, ejer-registrering og heller ikke krav om ansvarsforsikring.Mikro-dronerne er dog stadig underlagt de fleste af de regler, som findes for droneflyvning.Se reglerne på Droneregler.dk

Propellerne er godt beskyttede, og den lille drone er bygget til at lande i hånden. Foto: Silas Bang

En rød og gul drone inspireret af Marvels tegne- og filmserie nok især kendt med Robert Downey Jr. i hovedrollen som Tony Stark. Mit håb om, at dronen ikke vil gøre min kone sur over ødelagte blomster, visner lidt, da jeg skal pakke dronen ud. Det er lidt en anden oplevelse end min Mavic Pro. Selve kassen er flot nok med et billede af dronen, men det er tynd pap, og inden i er dronen kun beskyttet af et hylster af lidt tykkere pap. Men til en pris på under 1000 kroner, skal man heller ikke forvente for meget. Og de lidt negative tanker letter lige så hurtigt som dronen.

Producenten Ryze har også lavet mikrodronen bare kaldet Tello, som kan meget af det samme som Iron Man Edition til godt 150 kroner mindre. Foto: Silas Bang

Står stille i luften Først skal Tellos dedikerede Iron Man-app kaldet Hero dog hentes til enten en iPhone- eller Android-telefon. I Iron Man-stil hjælpes jeg nu i gang i app'en af Tony Starks hjælper kaldet Friday, der fortæller om dronen, og hvordan jeg tilslutter den til smartphonen via et indbygget wifi-netværk. Derefter ledes jeg igennem fire træningsmissioner. Endelig kan jeg få dronen i luften! Og flyve, det kan den lille drone. Uden besvær løfter den sig over mit stuegulv og står bomstille i luften, som var den styret af gps'er. Det er den dog ikke - modsat min anden drone - men sensorer under bunden sørger for, at den kan holde sin placering. Selv hvis jeg skubber til den i luften, vender den tilbage til sin plads. Meget imponerende sammenlignet med andre legetøjsdroner, jeg har prøvet. Da jeg flyver den ud på terrassen, har dronen lidt sværere ved at blive stående samme sted, da det blæser. Men den kæmper bravt og klarer sig bedre i vinden, end jeg forventede.

Kameraet foran er på fem megapixel og video-kvaliteten er i HD 720P. Det er ret godt for en legetøjsdrone. Foto: Silas Bang

Udmærket billedkvalitet Flyvetiden er 13 minutter, men forvent højest omkring 10. Man kan købe et ekstra batteri, men det skal desværre sidde i dronen for at blive ladet op. Tello Iron Man har to flyvehastigheder, langsom og hurtig, på op til otte meter i sekundet, og kan flyve højst 30 meter over jorden og 100 meter væk. Foran er et kamera, som kan tage billeder i fem megapixel eller video i HD 720P med indbygget stabilisering. Kvaliteten er ikke fantastisk, men det er stadig rigtig godt for en legetøjsdrone og ikke mindst, at man kan se hvad dronen optager, mens man styrer den med mobilen. Jeg kan godt savne, at kameraet også kan pege nedad som på min Mavic Pro, men der skal også være forskel.

Her ses størrelsesforholdet mellem Tello Iron Man Edition og min DJI Mavic Pro-drone. Prismæssigt er der godt 7000 kroner mellem dem. Foto: Silas Bang

Akrobatik i luften Det er også imponerende, at dronen har flere automatisk flight-modes, hvor den selv kan flyve baglæns eller cirkle rundt om mig. Den kan desuden både lande i min hånd og blive kastet op i luften, hvorefter den tænder for propellerne og flyver. Og når jeg virkelig skal imponere, kan dronen slå saltomortaler i luften i otte forskellige retninger. Der kan min DJI Mavic Pro ikke følge med. De bør dog heller ikke sammenlignes, for samlet set er Tello Iron Man en rigtig sjov begynderdrone til indendørs-flyvning og flyvning i svag vind for især børn og voksne legebørn - som samtidig skåner dine blomster. Se vores video-anmeldelse af dronen øverst. Pris og tilgængelighed: Tello Iron Man er set på tilbud til 799 kr.. Normalpris er 1049 kr. Kan købes både online og i danske butikker. Produkterne vi anmelder i Jysk Fynske Medier er udlånt af virksomheden bag produktet. Vi tester og anmelder altid objektivt, uden virksomheden har indflydelse på processen eller den færdige anmeldelse.