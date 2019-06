Vejhjælps-reddere lærer at klare forulykkede elbiler

Det kan være livsfarligt at arbejde med forulykkede el- og hybridbiler. Nu får reddere hos SOS Dansk Autohjælp en uddannelse i at håndtere bilerne ved ulykker.

Kabler med højspænding og batterier kan give farlige situationer, når el- eller hybridbiler forulykker, og i værste fald betyde livsfare. Derfor bliver de 400 reddere hos SOS Dansk Autohjælp nu klædt på til at håndtere de scenarier, som kan opstå, og som der er større risiko for, i takt med, at der kommer flere helt eller delvist elektrificerede biler ud på vejene.

Følger bilmodellerne

- Det er vigtigt for os, at sikkerheden for vores reddere er i orden. Derfor uddanner vi nu vores reddere, så vi sikrer, at de ved, hvordan de skal forholde sig, når der er mange volt involveret, siger Hans Erik Hansen, netværkschef i SOS International, som driver SOS Dansk Autohjælp.

Både hybrider, plug-in hybrider og elbiler opererer med højspænding på 400 volt, og her er det især vigtigt at kende forskellen på de forskellige bilmodeller og vide, hvordan de skal tackles, og hvilke punkter man skal have fokus på. Derfor skal redderne også løbende opgraderes, når der kommer nye bilmodeller.

Det gælder især, hvis der ved ulykken er blottede ledninger, så der er fare for elektriske stød. Når en elektrisk bil forulykker, er der også en risiko for, at batteriet bryder i brand. Hvis der går ild i et af disse batterier, kan det være svært at slukke. Af den grund lærer redderne på uddannelsen ikke alene at vurdere sikkerheden, men også at bruge de rigtige værktøjer og værnemidler.

Det er relevant, da netværket af redderne hos SOS Dansk Autohjælp rykker ud til ulykker over hele landet, hvor de sammen med bl.a. politi, ambulancer og brandvæsen ofte er de første på ulykkesstedet.

Den nye viden skal dog også bruges ved almindelig vejhjælp, hvor folk skal videre på farten. Her kører SOS Dansk Autohjælp for en række operatører, som bl.a. bilimportører, forsikringsselskaber og FDM Vejhjælp. I dag kan redderne slå op i en database. Men nu kommer der mere praktisk uddannelse bag.