UHD: Tom Hardy virker underligt malplaceret i Venom. Dels fordi han spiller overgearet og irriterende i rollen som Eddie Brock, og dels fordi han medvirker i en decideret dårlig film. Venom har en mærkelig usammenhængende og uinteressant historie, der tager underlige drejninger undervejs uden at forklare hvorfor. Er man fan af Venom, kan man ærgre sig over, at "symbioten" nu har medvirket i to piv-ringe superheltefilm (ja, Spider-Man 3 var også ringe), og håbe, at Venom snart får den film, han/den fortjener.

Lige så skuffende som filmens handling er, lige så blændende er billedsiden af UHD-udgivelsen - selv med den overdrevne brug af CGI. Venom er en popcorn-krævende action-film, der kræver uendelig lidt af sin seer, men giver utroligt meget igen, hvis man er til hjernedød action og eksplosioner. Med det in mente er det ikke overraskende, at lyden er fantastisk i både Dolby Atmos og DTS-HD. Der bliver skudt i alle retninger, kastet med biler og ting eksploderer regelmæssigt - og det ser både fedt ud og lyder godt.

Der er masser af ekstramateriale til Venom - meget mere end filmen fortjener. Filmens tilbliven bliver gennemgået, både i tekniske features om bl.a. stuntscenerne og CGI, i storyboards og i features om Venom og Eddie Brock. Der er desuden musikvideoer med Eminem, Post Malone og Swae Lee.