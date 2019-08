UHD: I "Lego Filmen 2" spoler vi tiden fem år frem, siden alt var super-duper for Emmet, Graffititøsen og alle de andre. Nu lever vennerne et barskt og hårdt liv i Apokalypseby, hvor de er i konstant konflikt med mystiske invaderende fra Systargalaksen. Ja, drengen med den livlige fantasi i etteren er blevet mere rå, og hans lillesøster vil lege med. "Lego Filmen 2" er en sjov og velfortalt opfølger på den fremragende original, uden at den når helt samme højder.

Filmen er nu ude på en flot UHD-udgivelse, hvor de mangefarvede verdener med al deres glitter og laserskud kommer til deres ret. Der er HDR i 2K, dog ingen Dolby Vision, og "Lego Filmen 2" hører visuelt til i toppen blandt de animationsfilm, jeg har set på UHD. Soundtracket i "Lego Filmen 2" består af en stribe ørehængere, især én sang, der netop sigter efter dette, og det udnytter UHD-udgivelsen med sit Dolby Atmos-soundtrack. Bassen er en smule svag under eksplosioner og sange, men det er ikke nok til at skæmme den samlede oplevelse.

Ekstramaterialet på UHD-udgivelsen rummer sing-along på førnævnte ørehængere, småspil og fakta om filmen, heriblandt en gennemgang af Lego-sættene og -designet til filmen. Der er et kommentarspor med folkene bag, en feature med de amerikanske stemmeskuespillere og både kortfilm og musikvideo.

Alt i alt er "Lego Filmen 2" en fem-stjernet UHD-udgivelse, selv om filmen alene nok kun ville få fire stjerner.