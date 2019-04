UHD: Du kan ikke sige Queen uden straks at tænke på Freddie Mercury, og du kan ikke sige Bohemian Rhapsody uden straks at tænke på Rami Malek. Mr. Robot-stjernen vandt en Oscar for sit portræt Queen-sangeren, og det forstår man godt, når man ser Bohemian Rhapsody. Filmen handler mere om Mercury end om Queen, selvom det er svært at separere de to, og Malek stråler i rollen. Bohemian Rhapsody er en godt fortalt historie, selvom den måske ikke er 100 pct. tro mod historien. Det er dog, når musikken spiller, at den er allerbedst - takket være Queens fantastiske musik.

Musikken fylder nemlig en masse i Bohemian Rhapsody - heldigvis, og det er så nakkehårene rejser sig, når Queen indtager et propfyldt Wembley, og Mercury har publikum i sin hule hånd. Dolby Atmos-soundtracket er fremragende, og det samme er billedet - særligt i HDR, hvor farverne under de vilde fester stråler.

Ekstramaterialet fokuserer på Rami Maleks arbejde med at blive Freddie Mercury og den legendariske Live Aid-koncert - som ER imponerende nøjagtigt genskabt. Som Queen-fan kunne man ønske sig endnu mere musik og baggrundsmateriale, men det er et hæderligt kig bag kulissen på en af sidste års bedste film.