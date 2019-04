UHD: Damien Chazelle fortsætter samarbejdet med Ryan Gosling (La La Land) i den biografiske First Man, der handler om første mand på månen. Og det er Neil Armstrong og ikke selve månelandingen, der er i fokus. Gosling leverer endnu en af sine overbevisende men distancerede præstationer a la Blade Runner 2, hvor det ofte er i det usagte, historien fortælles. Han får flot med- og modspil af sin bedre halvdel, spillet af Clairy Foy (The Queen). First Man formår at gøre historien om Armstrong-familien og månelandingen medrivende og interessant, selvom der er tale om en "omvendt Titanic", hvor vi på forhånd ved, at missionen lykkes.

På UHD er First Man virkelig et flot bekendtskab. Særligt i Dolby Vision, hvor det naturlige og varme Armstrong-hjem står i skarp kontrast til det kolde rum og de hvide rumdragter. Lyden gør ikke det store væsen af sig i størstedelen af filmen, hvor der primært er dialog, men under træning, affyring og selve rumrejsen leverer Dolby Atmos-soundtracket, når det skal.

Ekstramaterialet består af en stribe korte features, der med fordel kunne være begrænset til færre features med mere kød på. Der er både features om skuespillernes forberedelser og de tekniske aspekter af rumscenerne især, og her kunne man sagtens gå mere i dybden.