UHD-anmeldelse: Detective Pikachu er for familiens yngste

UHD: Jeg samlede Detective Pikachu op på UHD og så den med to store Pokémon-fans på 6 og 10 år. De var begejstrede for og imponerende over at se de elskede lomme-monstre komme flot til live i den sjove og actionprægede film, som også var en smule uhyggelig undervejs. Filmen er først og fremmest for børn, men takket være Ryan Reynolds stærke stemmeskuespil som Pikachu, er der også flere gode grin for voksne. Filmen er en nærmest klassisk noir thriller, og plottet vil nok være rimelig gennemskueligt for voksne, men for børn er det spændende og overraskende. Først og fremmest er det imponerende at se de mange lomme-monstre blive vækket live side om side med menneskene i Ryme City.

UHD-udgivelsen, som kommer under lup her, kommer desværre ikke med dansk tale, og det samme gælder blu-ray og dvd. Det kan undre, når nu målgruppen er børn. Der er dog dansk tekst. Dolby Atmos-soundtracket lyder godt, men kunne gøre bedre brug af baghøjtalerne, i lyset af de mange actionscener. Dialogen er klar og tydelig og fint afstemt, også når der sker meget samtidigt. Billedsiden er flot, men farverne er overraskende dæmpede - og springet fra blu-ray til UHD er visuelt mindre imponerende, end jeg havde forventet.

Special features består af bag om scenerne-featuretter, en detektiv-feature med masser af ekstra Pokémon-info og alt for lidt tid med skuespillerne.

Detective Pikachu er ikke nogen teknisk imponerende UHD-udgivelse, men filmen er god underholdning for kernemålgruppen: børnene.

Detective Pikachu er ude nu på dvd, blu-ray og UHD.