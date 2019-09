Test af Chromebook: Her er tre bud på en bærbar til skole- og studie-brug

En Chromebook kræver en stabil internetforbindelse, men til gengæld er kravene til hardware mindre. Du kan derfor få en ny bærbar computer, der er nem og sikker at bruge, hurtig og let at transportere med en god batteritid. Den gemmer desuden alle dine dokumenter og øvrige data i skyen, og det gør skaden mindre, hvis maskinen forsvinder eller går i stykker. Vi tester her tre gode Chromebooks, der er oplagte valg til skole- eller studie-brug

Chrome OS stiller desuden en portefølje af onlineløsninger og apps gratis til rådighed, så du slipper for at købe dig fattig i Office-pakke og anden software. Gå på opdagelse i Play Store og online, og du vil opdage, at de fleste behov kan blive løst, uden at du skal investere i software. Hvis du partout vil have Microsoft Office i stedet for Google-alternativet, kan det stadig købes i Play Store. Alt i alt er Chrome OS værd at se nærmere på, hvis du vil spare penge og besvær - på den korte og lange bane.

Chromebooks vinder mere og mere terræn blandt studerende, og det er der flere gode grunde til. Køber du en Chromebook skal du ikke tænkte på antivirus, opdateringer og backup, for Chrome OS beskytter og opdaterer sig selv, og stort set alt arbejde bliver gemt i skyen. Det stiller krav til en stabil internetforbindelse, men det stiller til gengæld færre krav til computerens ydeevne, hvilket betyder, at du kan få en billig og let Chromebook, der er hurtig og har god batteritid, uden at blive ruineret. Og skulle maskinen blive væk eller ødelagt, er det en mindre udskrivning at få en ny - og al data og alle indstillinger er i skyen.

Lenovo S330 er testens billigste maskine til 1800 kr. Du får en stor 14" skærm, et godt tastatur og et pænt men ikke iøjnefaldende design. Den håndterer surf, kontorarbejde, Netflix og sågar lette spil. Der er virkelig meget værdi for pengene her. Pr-foto

Med det in mente og skoleelever og studerende for øje har vi testet tre Chromebooks, der alle leverer en hurtig og effektiv software-oplevelse, men excellerer på forskellig vis i pris, mobilitet, design og tastatur og touchpad.

Hvis du har meget specifikke behov for at afvikle fx et særligt program, og det program ikke kan hentes via Play Store eller køre direkte i en browser, vil en Chromebook komme til kort. De fleste Chromebooks har heller ikke kræfter til at kunne håndtere videoredigering eller afvikle nyere spil, men let billedredigering og spil som Minecraft, kan godt køre på nye Chromebooks. Netflix fungerer også fint.

Asus C423 Chromebook er flot at se på, meget kompakt for en 14" skærm og let. Prisen for det lette design er, at bunden giver sig lidt, når man skriver, men det kræver kun kort tilvænning. Man får meget for prisen med Asus C423, og det er en af de flotteste Chromebooks, vi har set. Pr-foto

Vi er imponerede over, hvor meget maskine, du får for pengene med Lenovo S330 - den vil sagtens kunne bruges både af elever, studerende, ældre og til almen hjemmebrug.

Skærmen er dejlig stor og praler af IPS-standard og FHD (fuld high definition, red.) samt antirefleks, så den har lettere ved at blive brugt i sollys udendørs. I praksis er skærmen fin, når man surfer og laver tekstbehandling, men billedet er en smule grynet, når man ser Netflix - sammenlignet med fx en nyere iPad. Vi har testet maskinen i Chrome OS, og den klarer internetsurf og office-programmer uden at blinke. Den hopper hurtigt imellem programmer, også når der er mange faner åbent i Chrome. Vi har også brugt den til lidt let gaming og Netflix, og det klarer den også rigtig fint.

Der er tale om klassisk Lenovo-design, dvs. den er pæn at se på, uden at den springer i øjnene. Overfladen er matsort, og selvom den har en stor 14" skærm, er maskinen meget let og kompakt. Den vejer 1,43 kg og måler 325x232x21 mm - altså lidt større end et A4-papir. Batteriet lover 10 timers brug.

Dells 3100-serie af Chromebooks kommer i en stribe variationer med forskellig størrelse harddisk og skærm. Den, vi har testet, er den dyreste model i serien til næsten 5000 kr., og til den pris kan man også overveje en Windows-baseret pc. Fælles for 3100-serien er dog den imponerende modstandsdygtighed; skærmen afviser rider 10 gange bedre end en vanlig skærm, den kan tåle slag og at blive tabt fra 75 cm, og selv tastaturet afviser væske op til 33 ml. Det gør serien ideel til skoleelever, der skal have deres første computer. Pr-foto

Asus C423NA

Asus' Chromebook med det mundrette navn C423NA gør et godt førstehåndsindtryk. Trods en 14" skærm er den ganske kompakt, ultralet og kommer i et lækkert sølvfinish. Den medfølgende adapter har også fået et sort gloss-finish, og som prikken over i'et følger der en mus med. Luksus virker som et helt malplaceret ord i en test af en Chromebook til under 3000 kr., men det føles lidt sådan.

C423NA vejer kun 1,2 kg. Den måler 322x228x16 mm. Det er altså en kompakt Chromebook, når man får en skærm på hele 14". Batteriet lover 10 timers brug. Den lette skal har dog sin pris, for tastaturet giver sig en smule, når man skriver. Det kræver lige et øjebliks tilvænning, men så går det ikke ud over skriveoplevelsen. Touchpaddet fungerer, som det skal med multi finger-funktioner mv. - men når nu, der er en mus i pakken, så brug da den.

Den store skærm leverer absolut et godkendt billede og kan bruges til at se Netflix mv. Vi har i testen brugt forskellige programmer fra Google Play, surfet, brugt office-pakken, set Netflix og spillet lette onlinebaserede spil på maskinen. C423 har været hurtig og effektiv til de behov. Asus' flotte finish og lette vægt gør den modtagelig for ridser og slag, så den er ikke for familiens yngste. Til prisen får man rigtig meget maskine for pengene, og den passer både til studerende, ældre og almen hjemmebrug.

Asus C423NA: 1,1 GhZ, 4 GB RAM, 32 GB SSD, 14" skærm, set til 2800 kr.