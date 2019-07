Test af Arlo Ultra: Farvel til gammeldags overvågning

4K-video, 180-graders vidvinkel, night vision i farver og indbygget sirene. Der er mange gode ting at skrive om Arlo Ultra, men det mest smarte er faktisk, at det er utrolig nemt at sætte op, da alt er ledningsfrit. Pressfoto: Arlo

Arlo har gjort overvågning langt mere smart med firmaets ledningsfrie kameraer, der kan sættes op overalt uden at tænke på hverken strøm eller andre kabler. Det nye Arlo Ultra brillerer på flere fronter, men man skal være opmærksom på, at nogle af de smarte funktioner forsvinder, hvis ikke man vil betale for et abonnement.

"Ultra" er navnet på det sidste nye kamera fra amerikanske Arlo, der siden 2014 har specialiseret sig i at lave intelligente overvågningsløsninger til hjemmet. Firmaet har høstet stor anerkendelse for sine sikkerhedsløsninger til både private og erhvervsdrivende, og det nye Arlo Ultra skuffer bestemt heller ikke denne anmelder. Som de tidligere modeller er Arlo Ultra ledningsfri, hvilket giver stor frihed til at placere kameraet netop der, hvor det giver bedst mening. Traditionelle overvågningssystemer kan være besværlige og dyre at installere, da de ofte kræver strømudtag og kabel til internet eller harddisk, men med Arlo klares installationen lynhurtigt. Det eneste, man skal gøre, er at slutte den medfølgende SmartHub til sin router og forbinde kameraet trådløst med Arlos app på telefonen. Herefter kan kameraet hænges op både indendørs og udendørs (det er vandtæt) ved at bore et enkelt hul i væggen eller loftet. Arlo lover, at kameraet holder strøm i tre til seks måneder (hvilket i testperioden ser ud til at holde), og når batteriet er dødt, er det nemt at tage ned og genoplade, da kameraet sidder fast i vægbeslaget med magnet.

For og imod Plusser:

Hurtig installation uden kabler

Meget brugervenlig app

Notifikationer, når kamera opfanger bevægelse

Kalender-funktion med gemte optagelser

Gode optagelser om natten med night vision i farver og indbygget LED-lys

Optagelse i 4K

Masser af ekstra udstyr - f.eks. Arlos intelligente dørklokke.



Minusser:

Flere smarte funktioner forsvinder uden betalt abonnement

4K virker ikke sammen med autozoom-funktionen

Det er muligt at gemme sine optagelser lokalt på SmartHub'en ved at indsætte et microSD-kort (medfølger ikke). Men uden et månedligt abonnement, kan man ikke se optagelserne igennem på sin telefon. Pressefoto: Arlo

4K og ekstrem vidvinkel Arlo Ultra leverer en billedkvalitet i 4K, hvilket gør det muligt at zoome ind på en optagelse uden, at kvaliteten bliver væsentligt forringet. Forvent dog ikke 4K-kvalitet på højde med en Ultra HD-film på Netflix. Det er desuden kun muligt at livestreame 4K, hvis du er på dit lokale wifi-netværk, og forbindelsen skal være god for, at det fungerer ordentligt. Det gjorde det ikke hjemme hos mig, men min router stod også i den anden ende af huset, så det er sikkert forklaringen. I fuld HD var der ingen problemer. Et lille minus ved 4K-indstillingen er også, at den ikke fungerer sammen med Arlos såkaldte auto-zoom/motion tracking, som automatisk zoomer ind på f.eks. personer eller dyr og følger deres bevægelser. Arlo Ultra kan desuden optage med en ekstrem vidvinkel på op til 180 grader, så man kan få et stort areal med foran eller inde i huset. Det mest smarte ved Arlo er dog, at app'en sender notifikationer til telefonen, når kameraet fanger bevægelse. Det betyder, at man nemt kan følge med i, hvad der sker i hjemmet, mens man f.eks. er på ferie. Hvis ikke man er ved telefonen og kan se optagelsen "direkte", så bliver alle klip med bevægelse gemt på Arlos server, så man hurtigt kan kigge dem igennem, når man har tid. Man bliver helt træt ved tanken om, hvordan man i gamle dage måtte spole sig igennem mange timers optagelser, før man fandt frem til der, hvor indbruddet blev begået.

Sig hej til postbuddet Arlo kan også være med til at skræmme indbrudstyve væk, da der er indbygget en 80 dB sirene, som kan aktiveres via app'en eller sættes til automatisk at gå i gang, når kameraet opfanger bevægelse. Volumen på sirenen kunne godt have været højere, men det hjælper selvfølgelig, hvis man har flere kameraer forbundet, som alle går i gang samtidig. Det er også muligt at tale igennem kameraet, hvilket jeg selv har brugt en enkelt gang i testperioden, da jeg fik en notifikation og så, at postbuddet stod foran vores dør med en pakke. Postbuddet fik et mindre chok, da jeg sagde "hej", men jeg fik kommunikeret, at han bare kunne lægge pakken foran døren. Smart!

Smart - hvis du vil betale Arlo Ultra er uden tvivl et rigtig godt bud på et intelligent overvågningskamera, og især app'en udmærker sig på fantastisk brugervenlighed og masser af funktioner, der også fungerer sammen med Google Home og Amazon Alexa. Det er dog værd at nævne, at flere af de smarte funktioner forsvinder, hvis ikke du er villig til at betale et månedligt abonnement, når den et-årige prøveperiode udløber. Jeg vil næsten gå så langt som at sige, at Arlos system ikke er pengene værd, hvis ikke man samtidig vil betale de 20 kroner, det koster pr. måned at koble ét kamera til deres servere eller 69 kroner for op til 10 kameraer (14 kroner ekstra pr. kamera, hvis du vil gemme i 4K i skyen). Det er godt nok muligt at gemme lokalt på et microSD-kort, som sættes i SmartHub'en, men uden et abonnement kan du ikke se dine optagelser på telefonen. Du er tvunget til at tage SD-kortet ud af SmartHub'en for at se dine videoer igennem på en computer, og det hjælper jo ikke meget, hvis du vil holde øje med hjemmet, mens du er på ferie. Desuden er du samtidig sårbar overfor, at indbrudstyven tager SmartHub'en under armen, og så er dine optagelser ikke meget værd. Pris og tilgængelighed: Til denne anmeldelse har Arlo sendt deres startpakke til 3999 kroner bestående af ét kamera og den obligatoriske SmartHub. Ekstrakameraer kan tilkøbes til 2899 kroner pr. stk. Arlos overvågningssystemer kan købes både på nettet og i flere danske butikker. Produkterne, vi anmelder i Jysk Fynske Medier, er udlånt af virksomheden bag produktet. Vi tester og anmelder altid objektivt, uden at virksomheden har indflydelse på processen eller den færdige anmeldelse.