Test: Recon Spark er iøjnefaldende og god til prisen

Vi har tidligere testet gaming-headset fra Turtle Beach, bl.a. det imponerende Elite Pro 2, men den noget billigere Recon-serie, vi ser nærmere på her, hører faktisk til blandt Turtle Beachs bedst sælgende. Og det giver god mening, for Recon Spark er et rigtig fornuftigt kompromis mellem pris og kvalitet og design og komfort.

Design skiller sig ud

Recon Spark kommer i iøjnefaldende hvid og lavendel. Farvekombinationen skiller sig ud, men om man kan lide designet er en smagssag - og nok ikke for alle. Det vigtigste er dog lyd, funktionalitet og komfort - holdt op imod prisen selvfølgelig.

Recon Spark er et trådet headset, dvs. at det kan forbindes til både PS4, Xbox One, Nintendo Switch, og hvad du ellers har - så længe der er et minijack-stik. Ledningen er dog forholdsvis kort i modsætning til førnævnte Elite Pro 2, og du har brug for en forlængerledning, hvis fx. din Switch står docket - mens det til enhver tid kan nå din pc eller din controller.

Lyden er klar og detaljeret, bassen er fyldig, men mellemtonerne kunne være mere udtalte. Til prisen er det god lyd, der klart overgår de billige headset, der nogle gange følger med din konsol. Mikrofonen, som let kan klappes frem og tilbage på venstre øre, fungerer, som den skal.