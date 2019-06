Test: Neato D7 er effektiv og ligetil

Der er få robotstøvsugere, der har gjort så lidt væsen af sig som Neato D7 under denne test. Og det er ment på den mest positive måde muligt. Neato D7 er hurtig at slutte til og starte op efter udpakning, den er vildt effektiv under støvsugning, og der er stort set aldrig nogen uforudsete problemer. Robotstøvsugeren imponerer under test og placerer sig blandt de bedste på markedet netop nu.

Det er let at tømme Netao D7, uden at man skal have for meget kontakt med snavset. Pr-foto

Smart map Første gang Neato D7 bliver sluppet løs i testen, gør den et forbløffende godt stykke arbejde. Den kommer rundt i hele boligen på imponerende kort tid, og den tegner det mest nøjagtige smart map, jeg har oplevet hos en robotstøvsuger, undervejs - og smart map er altså det nye sort blandt robotstøvsugere. Hvor man førhen har brugt magnetstriber eller laserstråler til at begrænse robotstøvsugerne fra at køre ind i ledninger mv., er de førende robotstøvsugere nu gået over til smart map. Robotten tegner en plantegning og dit hjem, og du kan efterfølgende både markere, hvor robotten ikke skal støvsuge, og hvor den skal støvsuge. Så det fx er muligt at frede børneværelsets lego-klodser eller give entreen en ekstra støvsugning, selvom du ikke er hjemme. Og her er Neato D7 altså den bedste, jeg har testet. Den tegner hjemmet nøjagtigt ind, og den styrer uden om de zoner, der skal fredes - så den ikke hænger fast i legetøj, ledninger eller andet rod.

Blandt de bedste Neato D7 er flot designet, og den er nem at tømme. Den kravler let ind over dørtrin på 2-3 cm, og den sidder meget sjældent fast. Der, hvor den virkelig excellerer, er på dens effektivitet. Den er simpelthen hurtigere end konkurrenterne til at dække det samme areal, og det skyldes formentlig det overlegne smart map. Robotstøvsugeren kan køre ca. to timer på en opladning på halvanden time, og den klarer ca. en kvm. i minuttet. Appen er også blandt de bedste, jeg har testet. Den er meget brugervenlig - både når der skal sættes zoner ind på smart mappet, når der er servicebeskeder og rapporter efter endt støvsugning. D7 er den første robotstøvsuger, jeg tester fra Neato, og den imponerer virkelig. Den er blandt de allerbedste på markedet lige nu, og i skrivende stund er den set til 5500 kr. på tilbud, og til den pris får du ikke bedre robotstøvsuger lige nu. Pris og tilgængelighed: Neato D7 kan købes i fysiske butikker og online. Vejledende pris: 6999 kr. - set til 5500 kr.