Test: Med Oculus Quest er VR for alle

Alle kan spille VR med Oculus Quest, der er let at sætte op, ikke kræver anden konsol eller pc, og er til at betale

Nu er den første fuldfede VR-oplevelse, der hverken kræver pc, konsol eller noget tredje for at virke, på markedet i form af Oculus Quest. Her er bevægelse i seks retninger, imponerende dybe spil og et støt voksende bibliotek af spændende VR-titler.

Der kommer flere og flere VR-spil, men indtil for nylig har det krævet enten en spillekonsol eller en stærk pc, hvis du for alvor vil hoppe med på VR-bølgen - selv om der har været VR-løsninger, som kommer tæt på - fx via mobilen, Oculus Go eller Nintendo Switch Labo.

Oculus Quest består af to controllere og et headset. Det er let at tage med sig, og det er lynhurtigt og nemt at sætte en ny sikkerhedszone op, hvor du er. Det er altså en rejsevenlig konsol, særligt hvis man køber en af de mange tasker til. Pr-foto

Oculus Quest lades hurtigt op via USB-C. Den letteste måde at sætte VR-sættet op på, er via den gratis app, som meget gerne vil forbindes med din facebook-profil - da det jo er Facebook, som har købt Oculus. Når først der er forbindelse, kan du shoppe spil, apps osv. via appen og hente dem direkte ned på headsettet. Det er hurtigt, nemt og fungerer bare.

Kig dig omkring

Oculus Quest har dobbelt OLED-display med en samlet opløsning på 2880x1660 og en opdateringsfrekvens på 72 hz, der er fire GB hukommelse, og under motorhjelmen gemmer sig en Snapdragon 835-processor. Den kan på ingen måde måle sig med de seneste konsoller fra Microsoft og Sony eller en gamer-pc i muskelstyrke, men Quest er - ligesom Nintendo Switch - noget andet, og det er imponerende, hvad den lille konsol kan præstere af fuldfede gaming-oplevelser.

På ydersiden af VR-brillerne sidder fire kameraer. Når du spiller et nyt sted første gang, bruger du kameraerne til at sætte en sikkerhedszone op, der sikrer, at du ikke slår en vase ned lige midt i din lyssværds-duel. Det tager mindre end et minut at sætte sikkerhedszonen op, og så er du klar til at game, uden at du banker ind i noget.

Oculus anbefaler minimum to gange to meter til at spille på - og jo mere plads, jo bedre. Nogle titler kan spilles siddende, men det sjoveste er at kunne udnytte muligheden for at gå rundt og hoppe til siderne for at undgå projektiler osv.