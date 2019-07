Test: Komfortabel Mercedes med højt udsyn

Fine pladsforhold og høj komfort kendetegner den nye Mercedes B-klasse. Men kombinationen af en ny benzinmotor og automatgear spiller ikke helt.

Kan du lide den nye Mercedes A-Klasse, men har behov for mere plads til rejsende bagi og deres bagage? Det er sådan set årsagen til, at B-Klassen eksisterer. En Mercedes B er en A-Klasse, der er markant forhøjet, så pladsforholdene i kabine og bagagerum vokser markant, og hvor ingeniørerne har tunet bilen i retning af optimal komfort. Den første B-Klasse kom på markedet i 2005. Det var en praktisk udgave af A-Klassen, og det koncept holder stadigvæk. Der kom en afløser i 2011, og nu er vi altså kommet til tredje generation. Teknikken er mere eller mindre identisk med den nye A-Klasse, hvilket er en kæmpe fordel, for den anmelderroste baby-benz har fremragende teknik. Konkurrenten hedder BMW 2-serie Active Tourer og den høje udgave af VW Golf, kaldet Sportsvan. Efter en uge i selskab med den forhøjede A-Klasse er der næsten lutter plusser på notesblokken, og det er heller ikke tilfældigt, at modellen i årevis har været en af de foretrukne taxaer i Tyskland.

Fakta Mercedes B-klasse 180 DCT Advantage



Pris: 364.900 kr.



B-Klasse fra: 359.900 kr.



Forbrug: 15,9 km/l.



CO2 per km: 142 g.



Motor: 1,3 benzin med fire cylindre og turbo



Ydelse: 136 hk



Moment: 200 hk



Topfart: 212 km/t.



0-100 km/t.: 9,0 sek.



Længe/bredde/højde: 442/180/156 cm



Maks. påhængsvægt: 1400 kg



4 stjerner ud af 6

Der er digital instrumentering som standard.

Masser af plads Den højloftede bil er ikke så fiks som lillebror, men kvadratisk, praktisk, god som Ritter Sport. Pladsen er optimalt udnyttet, finishen fin og komforten med afslappede fjedre bedre end i A-Klassen. Ved at øge højden markant har ingeniørerne kreeret mere albuerum og luft i kabinen, og anden sæderække kan justeres 14 cm i længden og ændre bagagerummets størrelse fra 455 til 705 liter, og når det er kørt godt fremad, kan en barnevogn lempes ind i lasten. Mercedes B-Klasse er til dem, der ikke orker en klassisk stationcar, men heller ikke har behov for en storstilet mpv eller suv med plads til hele miniputholdet. Testbilen er basisudgaven med mindste benzinmotor, der yder 136 hk, men koblet til syvtrins automatgear og en såkaldt Advantage-pakke, der i alt gør, at prisen lander på 364.900 kr. Det eneste ekstraudstyr er den noget triste mountaingrå metallak til 9800 kr. og så integrationen, der muliggør Apple Carplay til 9288 kr. Noget, der burde være standard i alle nye biler, men som flere og flere desværre er begyndt at tage penge for.

Moderne instrumentering Interiøret er lækkert og er stort set identisk med det, vi kender fra den ligeledes nye A-Klasse. Materialerne er overbevisende, samlekvaliteten upåklagelig og designet i selve cockpittet ganske sportsligt. Digitale instrumenter er standard, og selv om der er mulighed for at udbygge layoutet med endnu større skærme, fungerer standardløsningen aldeles glimrende, selv om talestyringen via det nye MBUX-system stadigvæk ikke kan forstå dansk. Udstyret er omfattende, for bakkamera, navigationsanlæg, digitale instrumenter, full LED-forlygter, automatisk fjernlys og dellæder i kabinen er ikke en selvfølge i alle biler. Den indbyggede såkaldte vejbaneassistent er dog alt for formynderisk, for nærmer man sig en stribe på vejen, risikerer man, at bilen bremser pludseligt op. En adaptiv fartpilot kan tilkøbes, men den koster 13.931 kr.

Motoren i en B180 er på 1,3 liter og yder 136 hk.

Uheldig kombination af gear og motor Benzinmotoren er helt nyudviklet sammen med Renault, og den bruges også i Nissan og sågar også til Dacia. Der er tale om en lille maskine, der er forholdsvis nøjsom med benzinen, men som heller ikke tilføjer ret meget køreglæde til B-Klassen. Den lyder nemlig en smule anstrengt under kraftig acceleration, og kombinationen med automatgearet med dobbeltkobling er heller ikke afstemt helt perfekt. På den anden side fungerer ægteskabet glimrende, når man kører stille og roligt, selv om jeg aldrig bliver glad for transmissionens noget bidske måde at håndtere igangsætning på. Jeg har oplevet samme udfordring med motor/gear-kombinationen i andre Renault-og Nissan-modeller. Spørgsmålet er dog, om man ikke skal bruge 15.000 kr. ekstra på en B200 Advantage, der kører frem med samme 1,3 benzinmotor, som dog i stedet yder 163 hk og giver et mere markant kraftoverskud uden at bruge mere benzin. Kører du rigtig mange kilometer om året, er der også et par glimrende dieselalternativer til omtrent samme priser. Trods lidt verdensfjern styring og kraftigere krængning i sving klarer B-Klassen sig sjovt nok bedre, end man skulle tro. For selv om den kører fremragende på motorvejen, har undervognen også appetit på snoede sogneveje.

Fronten på den nye Mercedes B-Klasse minder meget om den sportslige A-Klasse, men karrosseriet er højere. Fotos: Esben Valverde

Konklusion Selv om designet på den nye B-Klasse bestemt er blevet mere interessant, så er bilens mest overbevisende egenskaber det samlede komfortniveau, og så er den imponerende rummelig. Kombinationen mellem motor og automatgear efterlader dog plads til fintuning.