Test: Huawei Watch GT har et imponerende batteri og udseende - men mangler smarte funktioner

Kinesiske Huaewei imponerer på batteri, udseende og pris i sit nyeste smartur. Men det mangler funktioner for at være rigtigt smart.

Med uret på mit håndled lægger jeg efter flere dages brug også mærke til, at Huawei Watch GT på et andet parameter nærmer sig en af fordelene ved de klassiske ure.

Skal et smartur nødvendigvis ligne en lille computer, som man spænder om sit håndled? Eller kan det ikke lige så godt ligne de kendte armbåndsure, som især blev populære blandt soldaterne i første verdenskrig, hvor et lommeur var upraktisk?

Hvor er musik-styringen?

Her slutter så også de positive sammenligner med konkurrenterne. Huawei Watch GT lægger sig nemlig på smarthedsskalaen et sted midt mellem de klassiske ure og konkurrenternes smartwatches.

Uret kan ud over at vise notifikationer fra dine telefon også måle hjerterytme, søvnrytme og holde øje med din løbe-, cykel- eller svømmetur, og det hele synkroniseres med en app på din telefon.

Men ønsker du flere funktioner som for eksempel bare det at kunne skifte sang på telefonen, er det bare ærgerligt. Huawei bruger nemlig ikke Googles styresystem til smartwatches, men har bygget sit eget låste system kaldet Light OS. Og det er et system uden en butik til at hente flere apps. Dem er der desuden heller ikke plads til i uret, der kun har en meget lille hukommelse.

Det er ikke engang muligt at installere nye ure-design til den ellers udmærkede amoled-skærm end de 11 præ-installerede.

Der er heller ikke wi-fi, e-simkort eller mikrofon, så din telefon skal altid være i nærheden, for at uret er mere end et ur.