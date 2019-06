Test: Garmin Vivoactive 3 Music satser på fitness-folket, men rammer ikke helt i mål

Betjeningen, prisen og for få tredjeparts-apps til musik trækker ned for Garmins opdaterede aktivitetstracker.

Musik i øregangen er en vigtig del af mange danskeres træningsrutine. På den baggrund er det er en vigtig opdatering, Garmin er kommet med i den aktivitetstracker Vivoactive 3 Music: muligheden for at høre musik under træningen med trådløse høretelefoner - uden at telefonen skal med.

Indtil marts i år var det dog kun muligt at gemme op til 500 sange fra tjenester, som de fleste danskere ikke benytter - som Deezer og iHeartRadio. Men i marts blev Spotify også understøttet.

Derimod er medlemskaber hos Yousee Musik, Tidal eller YouTube Music samt hos Apple Music ikke meget værd på mit testeksemplar. Og da jeg forsøger at installere en af de andre musik-apps via Garmins app til min Iphone, får jeg flere gange beskeden, at app'en ikke er tilgængelig i mit land. Hvorfor så vise den app for mig?