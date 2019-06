Test: Dyson V11 klipper ledningen over

Dyson har så stor tiltro til de ledningsfri støvsugere, at firmaet helt er stoppet med at producere støvsugere med ledning. Der kommer flere og flere ledningsfri støvsugere på markedet, og vi har tidligere testet Bosch Unlimited, der også er ledningsfri, og imponerende med sin sugeevne, pladsbesparelse og batteritid. Nu er Dyson V11 landet, og den gør sit for at underbygge påstanden om, at ledningen kan klippes over; fremtiden er trådløs.

Dyson V11 kommer med en række børstehoveder, der er lette at klikke af og på, samt en ladestation. Den er handy, suger godt og er let at tømme. Pr-foto

Fra fremtiden Dyson V11 ligner noget fra en sci-fi film; en lilla bazooka, der giver lyd- og ryste-feedback, når den er i brug. Den feedback underbygges af det lækre lcd-display, der viser, hvor meget strøm, der er tilbage - i farve med opdatering i real-tid. Støvsugeren har tre programmer: eco, almindelig og boost. Eco giver ca. en times støvsugning, almindelig omkring 40 minutter og boost 5-10 minutter. Det er ikke meget - ikke engang på eco - men Dysons ambition er, at vores støvsugervaner skal ændre sig. Når støvsugeren er ledningsfri og let at opbevare, vil den være lige ved hånden. Vi skal støvsuge, hver gang der er behov for det, altså oftere end de fleste gør i dag - men til gengæld i kortere tid ad gangen.

Klip ledningen I testperioden er Dyson V11 brugt som tiltænkt; det vil sige dagligt og ikke en-to gange om ugen til hele huset. Og så er batteritiden ikke et problem. Men hvis batteritiden er et problem, så er det svært at gøre noget ved. Batteriet er nemlig indbygget og ikke sådan lige at skifte ud. Sugeevnen i Dyson V11 er formidabel. Den klarer det meste på eco og almindeligt program, men når noget er ekstra genstridigt, så gør boost kål på det. I et hjem med to katte har støvsugeren gjort underværker, særligt i sofaen, og det har aldrig været nemmere at støvsuge bilen. Den larmer ikke voldsomt, undtaget på boost, og den støver mindre end andre støvsugere - et erklæret mål fra Dyson. Prikken over i'et er, at den er uhyre let at tømme, helt uden kontakt med skidtet.

Dejlig men dyr Dyson V11 kommer med alle tænkelige hoveder og børster, der let klikkes af og på, samt en ladestation til væggen. Den kan til fulde erstatte behovet for en "almindelig" støvsuger, altså med ledning, og selvom det måske er en stramning at skrive, at støvsugningen bliver en fornøjelse, så er Dyson V11 i hvert fald en fornøjelse i forhold til mange andre støvsugere. Den er handy, suger godt og er nem at komme rundt med. Det eneste minus, når V11 er i brug, er, at man skal holde knappen inde for at støvsuge. Selvom ambitionen er hyppigere men kortere støvsugning, så bliver man træt i håndleddet af at holde knappen inde. Prisen er dog den største ridse i lakken. Dyson V11 koster ca. 5000 kr., og selvom den muligvis er den bedste ledningsfri støvsuger lige nu, så er der altså flere andre gode ledningsfri støvsugere til et par tusinde mindre på markedet. Pris og tilgængelighed: Dyson V11 kan købes på nettet og i fysiske butikker for 4990 kr.