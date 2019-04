Test: Bose Soundlink Mikro leverer solid lyd i al slags vejr

Jeg stoler dog ikke helt på, at den ellers ganske solide silikone-rem på bagsiden altid holder fast, hvis den er spændt fast på en taske eller cyklen. Til det er låsemekanismen lidt for nem at få op, selvom Bose selv kalder den "superpålidelig".

Højttaleren er under 10 centimeter i bredden, men leverer alligevel en rigtig fin lyd for en højttaler af den størrelse. Pr-foto

Strøm i seks timer

Soundlink Micro forbindes nemt til en mobil via bluetooth og holder strøm under afspilning i op til seks timer via det genopladelig lithium-batteri.

Når højttaleren tændes, oplyser den via en stemme, hvor meget batteri der er tilbage, og hvilken mobil som er tilsluttet. Det en rar funktion, selvom det foregår på lidt gebrokkent engelsk, når den forsøger at udtale danske navne.

Ud over tænd/sluk-knappen er der knapper til at parre via bluetooth, skrue op og ned for lyden samt tilkalde en digital assistent fra enten Google eller Apple. Samme knap kan bruges til at besvare telefonopkald via den indbyggede mikrofon, som klarer jobbet udmærket, hvis du er forholdsvis tæt på højttaleren.

Til højttaleren er der desuden Boses app, hvorfra du blandt andet kan forbinde den til andre højttalere fra Bose i en såkaldt "Festtilstand".