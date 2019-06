Test: Bosch VitaMaxx er kongen af sunde smoothies

VitaMaxx er navnet på en ny vakuum-blender fra Bosch. Den suger helt bogstaveligt luften ud af dine madvarer, hvilket skulle maksimere vitaminer (get it?), smag og konsistens.

VitaMaxx-blenderen hjælper med at holde maden frisk længere takket være vakuum-funktionen. Bortset fra den ekstra-feature, er den primært til at lave virkelig flotte og smagfulde smoothies. Pr-foto

Til de ekstra sunde

VitaMaxx-blenderen fra Bosch gør et godt førstehåndsindtryk. Indpakningen er simpel og strømlinet. I æsken er blendermaskinen, kande, en flaske på ca. en halv liter, to bøtter til madvarer og en slange til at suge ilten ud af flaske og bøtter. Derudover er der en manual, en quickguide og en opskriftsamling, som er en smule undervældende.

For at tage det sidste først er opskrifterne ekstremt frelste og begrænser sig til helse-smoothies - der er ikke gjort plads til børnevenlige smoothies eller madopskrifter, og dermed er der fra start sat streg under, hvem målgruppen er.