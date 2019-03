Tesla sidder tungt på verdens salg af elbiler

Mere på vej

Samlet set blev der i 2018 solgt 1,26 millioner elbiler. Det er en stigning på 74 procent i forhold til året før, hvor der blev solgt 727.000, mens tallet var nede på 391.000 i 2016.

En stor del af denne stigning tillægges, at Tesla endelig har fået gang i produktionen til det amerikanske marked, men også en stigende interesse i Kina, hvor staten går hårdt ind for at få elbiler i de smog-plagede storbyer og ikke mindst en stigende interesse for elbiler efter diesel-gate er med til at sætte gang i efterspørgslen.

Det samlede salg fylder dog stadig ikke så meget ud af et samlet salg af biler verden over på 86 millioner. Men der kommer helt klart endnu flere elbiler på vejene i 2019, hvor en lang række bilproducenter for alvor får gang i hjulene. Det gælder for eksempel Hyundai med Kona Electric og Kia med e-Niro og e-Soul.