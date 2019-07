Tesla sidder tungt på det voksende salg af elbiler

Der er dog flere årsager til, at der er kommet gang i afsætningen af elbiler. Folketingets beslutning om at udskyde en bebudet stigning af afgifterne på elbiler, som især friholdt de billigste, har nemlig kombineret med en række nye modeller sat gang salget.

Der er dog endnu langt til norske tilstande. Her var 45 pct. af de 78.000 biler, der er indregistreret i første halvdel af året, rene elbiler. Tesla er også største her og solgte cirka 12.600 biler, hvilket svarer til en markedsandel på voldsomme 16 pct. af totalmarkedet.

Tesla Model S og Model X er dog også godt med, og de ligger på en 10.- og 11.-plads med henholdsvis 43 stk. og 31 stk. Vi kommer helt sikkert til at se flere elbiler i statistikken, når en række elektriske nyheder lander herhjemme inden for det næste halve til hele år. Det gælder bl.a. den nye VW ID, Porsche Taycan, elektriske udgaver af de nye Peugeot 208, Peugeot 2008, Opel Corsa, Mini, DS3 Crossback samt el-udgaver af VW Up, Skoda Citigo og Seat Mii, Volvo XC40, Honda e. Der er også kommet opgraderede versioner af Nissan Leaf, som lige er lanceret, samt en facliftet Renault Zoe.

Da der er rift om elbilerne til andre markeder, som især det norske, og lange leveringstider på en række modeller, afspejler salgstallene også, hvad der kan leveres her og nu. Således er der kun kommet få eksemplarer af den nye Kia e-Soul til Danmark. Der er dog formentlig også mange ejere af Tesla Model 3, som har ventet på at skifte til den nye Tesla Model 3, som er den mest nyskabende model på markedet pt.

Flere opladningshybrider

Plug-in-hybriderne har også fået det lidt lettere afgiftsmæssigt herhjemme. Det har især smittet af på salgstallene for de koreanske modeller. Kia Niro PHEV var i fjor den mest solgte opladningshybrid herhjemme. Og den beholder tronen i første halvår med 697 biler. Den er fulgt af Kia Optima PHEV med 314 stk. og koncernfætteren, Hyundai Ioniq Plug-in hybrid med 231 stk.

Salget af biltypen, hvor en forbrændingsmotor spiller sammen med et batteri, som kan lades op fra strømnettet, har Toyota Prius Plug-in hybrid og Mitsubishi Outlander på de efterfølgende pladser. Her er en lang række nye opladningshybrider på vej inden for det næste halve til hele år, ligesom vi ser det med elbilerne. Så her er der også udsigt til vækst.

Det gælder bl.a. en ny VW Passat GTE og en Skoda Superb plug-in hybrid, Opel Grandland X og Kia Xceed. Men mange flere er i støbeskeen.