Storladen kørsel delvis på strøm

Ophavet er anden generation af Kias bud i Passat-klassen, der kom på banen i 2015. Det har fra starten været en solid bil, der bød på masser af plads og udstyr, men som over for firmafolket har været hæmmet af beskatningsværdier for dieselmodellerne, der ikke lå meget under bl.a. VW Passat, mens premium-mærkerne har kørt kampagner med lave beskatningspriser.

Hjertet er en toliters benzinmotor på 154 hk, som spiller sammen med en elmotor på 50 kW og et batteri på 11,56 kWh, som kan lades op fra strømnettet. Det giver en samlet systemydelse på 205 hk, mens momentet er 375 Nm, hvilket er rigeligt til at flytte den cirka 1700 kg tunge firmaflyder rimelig tjept.

Plads til store armbevægelser. Det er et af nøgleordene for Kia Optima SW PHEV, som er den plug-in-hybrid på personvognsmarkedet, der giver mest plads for pengene.

Stringent instrumentering

Vi sætter os ind bag rattet i Optimaen, hvor mærkets stringente og logiske, men noget dystre instrumentering byder os velkommen. Finishen er dog solid, en feature som den centrale storskærm er hurtig og klar i grafikken, og der er nu også trådløs opladning af telefonen.

Betjeningen er let: Sæt automatgearet i "Drive", og du kører. Vi er ikke i tvivl om, at Optima er en stor bil på 4,86 meter med en bred sporvidde.

Med en blød og komfortabel affjedring opsuges de fleste vejbump nænsomt, og plug-in-hybriden følger på den front meget godt det spor, vi kender fra de andre mere klassiske firmabil-Optimaer med dieselmotor. Styretøjet er også til den mere tilbagelænede side i bilen, hvor batteriet ligger agterude.

Med indstillingen i "Hybrid" skifter bilen selv, alt efter om den skal rulle på strøm eller benzin, men du kan også tvinge den til eldrift, indtil forbrændingsmotoren tager over.

Udgangspunktet for mange er strøm, hvor det f. eks. er målet at kunne køre til og fra jobbet på ren el. Her er det ikke urealistisk at nå mindst 40 km med en let speederfod.

Du kan dog ikke nødvendigvis forvente en uafbrudt lydløs fremfærd. Selv om bilen kører på ren el, kan forbrændingsmotoren alligevel godt springe i gang for at producere strøm til varmeapparatet.

Her er der især udfordringer i den kolde tid af året. Det er også en ting, som er kendt fra Niro PHEV, og skyldes, at bilen mangler indbygget varmepumpe, hvilket de fleste andre plug-in-modeller har.

Importøren har dog en løsning, som er en benzindrevet motorvarmer, der også kan fås til Niro PHEV. Den koster 25.000 kr. til Optima og kan fjernbetjenes med en sender eller telefon-app. Til gengæld er der ingen fabriks-app til at følge f. eks. ladestanden på bilen.

Frem for rækkevidden på ren el vil de fleste selvfølgelig være interesserede i den samlede brændstoføkonomi, som kræver en længere test for at kunne vurdere. Der er dog ingen tvivl om, at en vekselvirkning mellem et opladet batteri og et fast køremønster uden for høj fart er det optimale.

I den anden grøft vil en langtur med fuld oppakning koste på brændstoffronten, selv om batteriet aldrig bliver helt afladet. Det reelle forbrug kan således meget vel svinge omkring 12 km/l eller mindre uden batteriopladning og forbedres, jo mere du kan udnytte batteriet. Selve batteriet oplades nemt fra et stik i venstre forskærm. Det kan klares på tre timer med type 2-stik og en wallboks, mens det tager det dobbelte fra stikkontakten. Type 2-stikket koster dog ekstra, men er med i det Cleverabonnement med wallboks og flatrate-opladning hjemme og på farten, som koster 299 kr. om måneden.