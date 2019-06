Sportscar Event mod nye rekorder

Der er motorbrøl i den eksklusive klasse, når Sportscar Event igen i år samler penge ind til kræftramte børn. De seneste fem år er der kørt 11 mio. kr. ind, og målet i år er over to mio. kr.

Du skal ikke have mere end et lille stænk benzin i blodet for at kunne blive begejstret over det store felt af supersportsvogne, der ruller ind på en af de tre danske baner, som lægger asfalt til, når der om kort tid endnu engang er Sportscar Event.

Det bedste af det hele er dog, at bilerne ikke kun er til at se på, de bliver også kørt i, og du kan komme med om bord. Så hvis drømmen er at få et par banerunder i f.eks. en Ford GT 2017 med 647 hk, en Dodge Viper ACR med V10-motor i en version på 653 hk eller en Lamborghini Aventador SVJ med V12-motor, som yder 770 hk, kan det lade sig gøre ved arrangementerne, hvor de stolte ejere af bilerne samler penge ind til kræftramte børn.

Ydermere er der i år en stor nyhed i form af Ferrari 488 Pista med V8-motor på 720 hk.