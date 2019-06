Skoda klar med dansker-venlig elbil i mikroklassen

Den lille Skoda Citigo debuterer som elbil. Den får en rækkevidde på 265 km, kommer i starten af næste år og følges af nye elektriske VW Up og Seat Mii-modeller.

- Vi har høje forventninger til bilen. Det er en model, som passer godt til danskerne. Det er en bybil, men den har en rækkevidde og en rummelighed, som gør, at den også vil kunne tiltale folk, der bor længere væk, siger hun.

Jana Olsen, som er pressechef hos Skoda og Seat, tror, at der er store muligheder herhjemme for bl.a. den nye Citigo e iV.

Den klarer 265 km på en opladning efter den nye WLTP-norm, hvilket er rimeligt i forhold til bilens størrelse. Og det er langt bedre end den nuværende VW e-Up, som er den eneste af de tre, der kan fås med eldrift i dag. Den var en frontløber ved debuten i 2013, men den klarer kun 160 km efter den gamle NEDC-skala, hvilket reelt er 100 km. Her forventes den nye generation at holde tallene langt bedre.

Første skud kommer fra Skoda, som internt i VW-koncernen har fået lov til at få første udspil med den elektriske model kaldet "Citigo e iV" med en blanding af store og små bogstaver mellem hinanden.

Danskerne har i høj grad taget trillingerne VW Up, Seat Mii og Skoda Citigo til sig. Der kan meget vel komme en ny bølge, når trekløveret i starten af 2020 år ruller sig ud i en ny generation af elbiler.

Hurtiglader på en time

Jana Olsen kan endnu ikke sige noget om prisniveauet. Men det forventes at blive fornuftigt i forhold til den nuværende e-Up, der koster 180.000 kr. De elektriske udgaver af VW Up og Seat Mii forventes også at blive lanceret herhjemme i første kvartal af næste år.

Den lille Skoda drives af et batteri med en kapacitet på 36,8 kWh. Motoren yder 61 kW, svarende til 83 hk. Den har et moment på 205 Nm og klarer 0-100 km/t på 12,5 sek. Til gengæld halter det noget, når det gælder hurtigladning, for den kan kun lade med op til 40 kW. Derhjemme kan den lade med op til 7,2 kW.