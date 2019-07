Samlet bilsalg holder kursen

Efter store udsving og et afdæmpet forår ligger bilsalget i første halvdel af året stabilt. Nissan Qashqai er den mest solgte bil i halvåret, mens Tesla Model 3 for alvor rykkede i juni.

Store bølgeskvulp, men i sidste ende et stabilt salg. Sådan kan udviklingen over antallet af nyindregistrerede personbiler i årets seks første måneder beskrives. Her blev der sammenlagt solgt omkring 122.000 biler, hvilket er en stigning på cirka 1 pct. i forhold til samme periode i fjor.

Salget bar præg af den store aktivitet frem til, at den bebudede afgiftsstigning i foråret blev aflyst. Derfor var salget stort i årets første måneder og har været mere afdæmpet resten af tiden, inklusive juni.

Gunni Mikkelsen, som er direktør hos De Danske Bilimportører, sætter tingene i perspektiv.

- På grund af forventninger om stigende priser i april i forbindelse med de planlagte og senere udskudte regler for måling af bilernes brændstofforbrug, WLTP, valgte flere bilkøbere at foretage deres bilkøb i årets første kvartal. Bilsalget har dermed været præget af en del udsving i årets første seks måneder. Det er et godt eksempel på, at bilsalget er meget følsomt over for ændringer i priserne og politiske uroligheder, siger Gunni Mikkelsen.

Han forventer dog, at salget vil have pænt med fart på i slutningen af året, fordi der vil være fokus på at få udskiftet mange af bilerne til en ny og grønnere vognpark.