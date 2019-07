Rummelige hybrider kommer ikke helt i mål

En stor, rummelig og ikke mindst yderst komfortabel SUV bliver endnu bedre, når den får hybridmotor. Det viser testen af de nye Honda CR-V og Toyota Rav4. Men der er også plads til forbedringer.

Det er ret utroligt, at der skulle gå så lang tid. Selv om Toyota Prius, der var den første masseproducerede hybridbil, kom på markedet i 1997, skulle vi helt frem til 2016, før japanerne installerede teknikken i den populære SUV Rav4. Ferrari, Porsche og McLaren har jo alle sendt hybriddrevne supersportsvogne med astronomiske hestekræfter på markedet, og de sidste 10 år har racerbiler i Formel 1 haft elektrisk assistance, men først nu er konkurrenten Honda klar med elektrisk assistance til sin CR-V. Meget af langmodigheden handler om, at dieselmotorer traditionelt set har været et godt valg i denne klasse, men både Toyota og Honda har fravalgt denne mulighed i de to nye SUV'er, som vi lader kigge hinanden dybt i øjnene for at finde ud af, og hvem der gør det bedst.

Honda CR-V 2,0H E-CHT Executive Navi AWD 3 stjernerPris: 533.000 kr.CR-V Hybrid fra: 429.000 kr.



Forbrug: 13,7 km/t., WLTP-norm



Motor: Elmotor med 184 hk, der får strøm af en 1,5 benzinmotor



0-100 km/t.: 8,8 sek.



Topfart: 180 km/t.



L/B/H: 460/186/168 cm



Trækvægt m/ bremser: 750 kg

Der er tale om to sympatiske biler, men de er meget forskellige i deres opbygning. Foto: Christian Schacht

Simple, men effektive hybrider De to nyheder har begge et lukket hybridsystem, så der er altså ikke tale om de mere avancerede af slagsen, der kan lades op i en stikkontakt eller ved en offentlig ladestander og køre 30-40 km på ren strøm. Til gengæld slipper man i sagens natur for det bøvl, der kan være med at finde lademuligheder, samtidig med at man jo heller ikke skal køre rundt med et stort batteri og ladekabler. Begge har benzinmotorer i basisversionerne, så selv om disse starter ved ca. 300.000 kr., skal vi desværre noget højere op i pris for at finde hybridbilerne, der starter ved ca. 420.000 kr. Jeg tester Toyota Rav4 Hybrid H3 Style 4x2, der koster 476.900 kr. og Honda CR-V 2,0H e-CVT Executive Navi AWD til 533.000 kr. Sidstnævnte er den absolutte topmodel, men hybridbilen kan ikke leveres som syvpersoners ligesom den almindelige benzinvariant af CR-V. Her i testen gør det ikke noget, for en Rav4 er altid fempersoners, så bilerne er lette at sammenligne. Den beskatningsmæssige værdi for en Rav4 ligger på 371.900 kr., mens vi ikke har lignende tal for Honda. Udvendigt adskiller de sig en del, for Honda har bløde, lidt anonyme linjer, måske lidt for amerikansk at se på, mens Rav4 snarere er skarp som et samuraisværd og mere interessant at skue.

Toyota RAV4 Hybrid H3 Style 4x2 4 stjernerPris: 476.900 kr.Rav4 Hybrid fra: 419.000 kr.



Forbrug: 18,2km/t., WLTP-norm



Motor: 2,5 benzinmotor, hjælp fra elmotor, i alt 218 hk



0-100 km/t.: 8,1 sek.



Topfart: 180 km/t.



L/B/H: 460/186/167 cm



Trækvægt m/ bremser: 800 kg. Med 4x4 må den trække 1.600 kg.

Det er ganske let at finde rundt i Rav4, men det er ærgerligt, at Toyotas infotainmentskærm ikke er bedre og mangler Apple Carplay. Foto: Christian Schacht

Masser af plads og komfort Begge biler er ekstremt rummelige i kabinen, teenagebørnene skal være meget langlemmede, før de kan tillade sig at klage over forholdene på bagsædet. Der kan endda være fem voksne, et stort bagagerum og masser af praktiske aflæggerum. Honda har dog en fantastisk detalje, for bagdørene åbner ganske enkelt helt vinkelret op, så det er ekstra behageligt at stige ind og ud. Bag rattet bliver jeg til gengæld aldrig helt dus med nogen af kombattanterne, og det skyldes, at hverken Honda eller Toyota endnu helt har knækket koden til, hvordan man laver moderne infotainmentsystemer. I CR-V er grafikken gnidret og noget svær at overskue, mens Toyota uforståeligt nok stadigvæk tøver med at installere Apple Carplay i sine biler. Til gengæld er de virkelig veludstyrede begge to. Her er der sikkerhedspakker med avancerede nødbremser, adaptive fartpiloter, der selv kan holde hastigheden helt ned til stilstand, store alufælge, mv. Honda har også navigation med om bord, hvilket koster 8.000 kr. ekstra i Toyota.

Cockpittet i Honda er noget forvirrende at kigge på, men der er masser af udstyr og Apple Carplay. Foto: Christian Schacht

Forskellige hybridkoncepter Lad os komme ud at køre. Honda har ikke samme erfaring som Toyota med at lave hybridbiler, men har alligevel haft modet til at gå nye veje. Derfor kører bilen under de fleste omstændigheder udelukkende via sine elmotorer, som får strøm fra en almindelig benzinmotor, som dog træder til med direkte trækkraft, hvis man har behov for kraftig acceleration. Teknikken virker glimrende og er ikke noget, man lægger særligt mærke til, og ofte kører man rundt i bytrafik uden støj fra benzinmotoren. Trykknapper på midterkonsollen har erstattet den traditionelle gearstang, og det gør det legende let at køre bilen. Under kraftig acceleration lader kraftværket sig dog høre, præcis som det også er tilfældet i den mere klassisk opbyggede Toyota, der i årevis har forfinet sin hybridteknik. Begge biler kører mellem to-fire km på ren strøm, uden at benzinmotorerne behøver at arbejde. Umiddelbart er jeg alligevel mest tilhænger af Rav4's måde at fungere på. Den starter normalt op for ren el, men ellers er det benzinmotoren, som er den primære kraftkilde, hjulpet af elmotoren. Den store fordel er, at det rent faktisk også er en mere økonomisk løsning.

Rav4 er mest økonomisk Ifølge de officielle tal kører Rav4 op til 18,2 km/l, mens CR-V klarer noget mere beskedne 13,7 km/l. I praksis viste mine egne målinger dog en mindre forskel, for det er ganske let at få Honda til at leve op til de officielle tal. Her er det især ved by- og landevejskørsel, at man bliver imponeret, for Rav4 kørte 17 km/l, mens CR-V nåede ud på 15,5 km/l. For begges vedkommende, og alle andre hybrider, gælder det, at motorveje ikke er det sted, de duperer med lavt forbrug, for her kommer elmotoren ikke til sin ret. Har man sportslige ambitioner, er Toyota en hurtigere bil, især fordi den yder 218 hk mod 184 af slagsen i Honda, men afgiver også mere støj. Begge modeller er opsat til at være komfortable biler, men der er alligevel forskel. Honda er især udviklet til det store amerikanske marked, hvor den i årevis har været en bestseller, og det kan vi godt mærke på hele filosofien bag. Den føler sig især hjemme på de lange stræk, men er ikke så glad for skarpe sving som den mere agile Rav4, der nyder godt af et lavere tyngdepunkt. Til eventuelle spørgsmål fra campister eller andre med behov for stor trækkeevne: Nej, en Honda CR-V Hybrid må ikke trække en campingvogn, for vægten er begrænset til kun 750 kg uanset udgave. Her går det bedre hos Toyota, hvor vægten godt nok er beskedne 800 kg, men, hvor der trods alt findes en udgave med træk på alle fire, der så kan klare 1600 kg og har en merpris på 40.000 kr.

Konklusion Honda CR-V er på flere punkter en interessant bil, for den er virkelig rummelig, praktisk indrettet og særdeles komfortabel. Den er også godt udstyret, men det tæller ned, at trækvægten er begrænset, og så er den heller ikke lige så økonomisk som Toyota. Vi vælger Rav4, fordi den kører bedre og har en klassisk, men meget velfungerende hybridteknik. Generelt er der tale om et par sympatiske biler, der er ret lette at få til at køre langt på literen i byen og på landevej, og uden at man behøver at bøvle med opladning. De to nyheder har begge et lukket hybridsystem, så der er altså ikke tale om de mere avancerede af slagsen, der kan lades op i en stikkontakt.