Renault Twingo pudrer næsen og får flere kræfter

Den lille Renault Twingo opgraderes med et mindre facelift, der omfatter en ændret front, lidt kraftigere motor og mulighed for Apple Carplay.

Verden er forunderlig. Det er ikke mange år siden, at der næsten gik sport i at downsize, og danskerne købte mikrobiler i lange baner. Siden er trenden vendt hen mod biler, der er både højere og større. Midt i slipstrømmen finder vi den lille Renault Twingo, der er søstermodel til Smart Forfour. Den hækmotoriserede bil fik aldrig rigtig fat i markedet herhjemme, som både var - og er - domineret af Up- og Aygo-trillingerne. Renault har dog stadig Twingo på hylderne, og nu får den lille franskmand et facelift, som opgraderer den på de ydre og indre linjer. Her falder en ny front, hvor lygterne er ommøbleret, mest i øjnene. Kendere vil også spotte et lille luftindtag ved venstre bagskærm. Det skal hjælpe med mere fødeluft til hækmotoren, der trækker på baghjulene og give et sportsligt touch som på den Twingo GT-model, som det oprindeligt er udviklet til, men som ikke fås herhjemme.

Der er nu mulighed for Apple Carplay i Twingo, hvilket er en af de største nyheder. Foto: Renault

Opgradering Den lille trecylindrede motor på 1,0 liter opgraderes fra 70 hk til 75 hk, hvor den, når det går vildest til ved 4.000 omdr./min, leverer et moment på 95 Nm. Det giver et forbrug på 19,2 km/l efter den nye WLTP-norm. I detaljeafdelingen har Twingo nu fået et nyt opbevaringsrum i midterkonsollen og en forstærket hattehylde. Samtidig er der med Mango Yellow og Quartz White nye farver på paletten. Herhjemme kan du vælge mellem udstyrsniveauerne, Life og Zen. Startprisen for Life er 99.990 kr. Til den pris er der godt nok fem døre, men ellers kun spartansk udstyr som fjernbetjent centrallås og kørecomputer, så du skal reelt set ofre 110.000 kr. og stige op i en Zen for at få det mest grundlæggende som aircondition, justerbart rat samt R&Go multimediesystem med bluetooth og DAB Plus radio.

Den firedørs model på omkring 3,6 meter har nu et luftindtag ved venstre bagskærm. Foto: Renault

Løber hurtigt op i pris Til gengæld er der muligheder for at opgradere med en række udstyrspakker. Det gælder bl.a. en pakke med Easylink multimediesystem, syv tommers berøringsskærm og Apple Carplay, som er ny og koster 7.000 kr. mens fartpilot og sporskifteadvarsel ligger i 3.500 kr., og en Smart-pakke med læderrat, varme i forsæderne og tågeforlygter beløber sig til 7.000 kr. Du kan også flotte dig med et elektrisk stofrulletag til 11.000 kr. I alle tilfælde kan prisen dog hurtigt løbe op, så vi er tæt på klassemesteren, VW Up, der fås med aircondition fra 115.000 kr. I det lys er den lille og noget rustikke Twingo ikke specielt attraktiv. Især da du kan få en ganske veludstyret Citroën C3 med aircondition og stor udstyrspakke til 122.000 kr. Det er dog især i storbyen, hvor Twingo, der med baghjulstrækket som es har en minimal venderadius på 4,3 meter, kan hente point. De faceliftede modeller er ude ved forhandlerne nu.