Radiobilerne er klar til nye elever

Radiobilerne har fået nyt temadesign, antennerne er skrottet, og de 18 nye biler har fået over 280 kvadratmeter at boltre sig på. Scenografien er inspireret af 1920'ernes USA i art deco. Vognene er en hybrid mellem biler og vilde bisoner. Stemningen er blandt andet inspireret af en af USA's meste berømte cowboys og showmanden Buffalo Bill.

De nye radiobiler er antennefri og inspireret af 1920'ernes stil. Desuden har de fået meget mere plads at boltre sig på, når de fartglade tivoligængere sætter sig bag rattet og får lov at køre på en vis, man aldrig ville få lov til i trafikken.

Tivoli eller Legoland ... Det er her, tusindevis af danskere har fået deres første oplevelse bag et rat i en bil med motor.

Store investeringer

Sammen med ballongyngerne og rutsjebanen er radiobilerne blandt de mest populære forlystelser i Tivoli. Radiobilerne har været en del af Tivoli-oplevelsen for et tocifret antal millioner gæster siden 1926. Bilerne er kontinuerligt blevet udskiftet, men konceptet er i bund og grund det samme, hvor det gælder om at undgå at blive ramt - og selv ramme de andre biler.

Tivoli har i øvrigt alene i år investeret for cirka 100 millioner kroner i forlystelserne, når ældre forlystelser erstattes med nye.

Radiobilerne flytter ind i den nye Jackpotbygning.

Næste skud på stammen bliver rutsjebanen Odinexpressen, der bliver erstattet af rutsjebanen Mælkevejen. Der bygges for tiden på livet løs for at få den klar.