Otte nye brinttaxier på banen

Der skal flere grønne taxier på vejene, og Folketinget vil sætte gang i omstillingen for taxibranchen med garanterede taxilicenser til 300 nye forureningsfrie taxier, der blandt andet kører på brint. De første otte brint-drevne er fra Toyota og netop kommet ud at køre.

Det skete forleden, hvor otte brintdrevne Toyota Mirai-taxier blev leveret til den app-baserede danske taxi-tjeneste "DRIVR". De er det første synlige resultat af Folketingets beslutning om at sætte skub i den grønne omstilling i taxibranchen ved at garantere taxilicenser til 300 forureningsfrie taxier, herunder brint-taxier, i 2019 og 2020.

Der skal skrues ned for udstødningen på landets taxier, og første skud på en større grøn omstilling har netop fået hjul at køre på.

Danmark er foregangsland med brintbiler, hvor en brændselscelle driver en elmotor.Hyundai, Honda, Nissan og Toyota har sammen med selskabet H2 Logic lavet en hensigtserklæring om at gøre Danmark til foregangsland inden for brintbiler. Andre biler er for eksempel Honda Clarity og Hyundai Nexo. I dag findes der otte brinttankstationer herhjemme. Der er grønne fondsmidler fra Trafikstyrelsen og EU til støtte for brintbiler. Toyota Mirai har en rækkevidde på omkring 500 kilometer på en opladning. Prisen er cirka 600.000 kroner. Toyota har siden introduktionen i 2015 solgt 25 Mirai herhjemme.

Ser flere fordele

Trine Wollenberg, som er vicedirektør i Dansk Person Transport, der organiserer taxavognmændene, er positiv over for brintbiler med taxaskilt.

- Det er positivt, at vi på denne måde kan prøve nye teknologier af. Vognmændene er små erhvervsdrivende, og derfor er det positivt, at man kan få tilskud til bilerne. Vi skal nu drage nogle erfaringer, hvor vi kan holde brintbilerne op mod blandt andet elbiler. I alle tilfælde kræver den nye teknologi nye adfærdsmønstre fra vognmænd og chauffører, hvor man skal finde en rytme for, hvornår man tanker op eller oplader, siger hun.

Også Tejs Laustsen Jensen, der er direktør i brancheorganisationen Brintbranchen, hilser de nye biler velkommen.

- Det gør en stor forskel for klimaet og ikke mindst nærmiljøet. Taxier kører ofte mange kilometer i tætbefolkede områder, og det vil være rigtig godt at slippe for deres CO2-udledning såvel som udledning af partikler og kvælstoffer. Samtidig er taxierne et godt udstillingsvindue for de nye teknologier og vil være med til at vise danskerne, at man sagtens kan få både mobilitet og komfort, og samtidig tage hensyn til klima og miljø, siger han.

Tejs Laustsen Jensen mener, at der er flere fordele ved at bruge brintbiler til taxier.

- Brintbiler udleder kun vand og er støjsvage, hvilket giver en behagelig køreoplevelse for både taxichaufføren og passageren. Derudover tager en optankning med brint ved en brinttankstation kun fem minutter. Det passer godt til taxibranchens kørselsmønstre, hvor man altid er på farten og ikke har tid til at have en vogn holdende stille i længere tid, forklarer Tejs Laustsen Jensen.