Den nye Mazda3-familie knopskyder med en elegant sedan, som kan være et bud til dem, der synes, at en 3-hatchback er for futuristisk.

De klassiske sedaner er trængte - selv i klassen for firmabiler, hvor stationcars og SUV'er tager over, mens antallet af solgte eksemplarer i mellemklassen er sværere at få øje på end stabile vejrudsigter i sommerhalvåret. Men nu spiller Mazda ud med en kuffertudgave af den nye 3'er. Det er en model, som bevæger sig i farvande, hvor biler som Honda Civic firedørs og Hyundai i30 fastback er de eneste reelle konkurrenter. For få år siden bestod feltet ellers af modeller som Opel Astra sedan, Ford Focus sedan og VW Jetta. Men de er forsvundet, i takt med at moden skifter, og de høje crossovere æder sig ind på de mere klassiske karosseriformer. Den nye Mazda3 sedan er helt i tidens ånd rundet af en blød, coupéagtig C-stolpe, som giver et langt mere elegant anstrøg end de klassiske modeller med udvendigt bagagerum.

Mazda3 Sedan Skyactiv-G 2.0 Cosmo Aut. 4 stjernerPris: 320.500 kr.Mazda3 sedan fra: 255.000 kr.



Grøn ejerafgift, halvårlig: 890 kr.



Brændstoføkonomi: 15,2 km/l (WLTP)



C02 per km: 149 g



Motor: Firecylindret motor på 2,0 liter



Ydelse: 122 hk



Moment: 213 Nm/4000 omdr.



Topfart: 202 km/t.



0-100 km/t.: 10,8 sek.



L/B/H: 466/280/144 cm



Trækvægt u/m bremser: 600/1300 kg

Afslutningen med en coupéagtig C-stolpe giver et mere elegant udseende end på en typisk sedan. Foto: Jens Overgaard

Limousinefornemmelse På afstand ligner Mazda3 sedan, som er 20 cm længere end hatchbacken, en let formindsket udgave af storebror Mazda6. Der er da også masser af limousinefornemmelse i 3-sedan, som vi tester med den 2,0 liters Skyactiv-G basisbenzinmotor, som yder 122 hk, automatgear og topudstyret, Cosmo. Den lander på 320.500 kr., men du kan få en Mazda3 sedan fra 255.000 kr. Det er priser, som matcher den femdørs hatchback. Sedanen er et mere klassisk alternativ, der byder på samme stilrene perfektionerede interiør som i hatchbacken og køreegenskaber, der er lige så inciterende. Forskellene er dog klare: Pladsen på bagsædet er i modsætning til den noget snævre hatchback mere luftig, C-stolpen er slankere og giver et bedre udsyn, og så er der et regulært bagagerum på 444 liter til kufferter og andet pikpak. Bagsæderyglænet kan endda deles op i forholdet 60:40. Fremtoningen er dog også mere moden, og undervognen opleves en tand mere komfortabel end den ellers meget præcise hatchback, vi tidligere har testet med samme motor og manuelt gear.

Kabinen oser af klasse. Materialer og kontakter er behagelige at røre ved, og betjeningen er nem og ligetil. Foto: Jens Overgaard

Sushi-æstetik Vi lader os dumpe ned i det læderbeklædte sæde. Nedsænkningen skal tages helt bogstaveligt, for det er en lav bil, som her står på 18-tommer hjul. Bag rattet har du udsigt til en instrumentering, der er lige så æstetisk indbydende komponeret som en bedre sushi-anretning og lige så perfektionistisk skruet sammen. Her møder man millimeterpræcise samlinger, bløde materialer som læder og sundt klikkende kontakter i poleret metal. Det hele centreret omkring en bred splitskærm på 8,8 tommer. De nye Mazda-modeller har et system, hvor menuerne og navigation i infotainmentsystemet styres med et rullehjul, men som også kan styres med berøring, når bilen holder stille. De to verdener fungerer fint, selv om du skal strække dig i sædet, når fingrene skal spille på skærmen. Mazdas system, der advarer, hvis du hiver telefonen frem under kørsel, og som vi har testet på et lukket område, fungerer rimeligt. Det reagerer de fleste gange, men ikke altid. På vejen oplever du en bil, der reagerer direkte på dine vrik med rattet, og hvor du har en tæt kontakt med underlaget. Den 122 hk Skyactiv-motor, som arbejder efter Mazdas Skyactiv-opskrift med stor volumen og høj kompression frem for turbo, har sin egenart. Det betyder, at du skal op i omdrejninger for at få acceleration. Det er her delvist reguleret af automatgearet, der nok skifter flydende, men ikke med samme præcision og hurtighed som f.eks. DSG-gearkasserne med dobbeltkobling fra VW-koncernen. Forbruget på 15,2 km/l kan de også godt være bekendt. Motorpaletten, som også omfatter dieselmotorer på 116 hk og 180 hk, suppleres af den nye hypede Skyactiv-X-benzinmotor, som skulle give masser af trækkraft og lavt forbrug, og lanceres i en 180 hk-version i Mazda3 fra 300.000 kr. til oktober.

Bagagerummet er regulært og klarer 444 liter. Bagsæderyglænet kan splittes op i forholdet 60:40. Foto: Jens Overgaard

Udstyrspotpourri Mazdas politik med et højt grundniveau på udstyrssiden holder her med bl.a. LED-forlygter, head-up-display, DAB-radio med Apple Carplay og stor sikkerhedspakke allerede fra basisversionen, mens Cosmo bl.a. byder på el-lædersæder, Bose-højttalere, en bagudvendt nødbremse og kameraet med advarsler for telefonbrug.

Foto: Jens Overgaard

Konklusion Mazda3 sedan er en vellykket udgave af den i forvejen helstøbte Mazda3. Det coupélignende design gør, at bilen ser mere ungdommelig ud end en klassisk sedan. Den byder på mere regulær bagsædeplads og udsyn end hatchbacken og et regulært bagagerum, hvor bagklappen dog ikke kan åbnes så højt som i netop hatchbacken. Den kommende Mazda CX30 SUV kan dog være alternativet for de mere pladshungrende, selv om den også er begrænset i bagagerummet.