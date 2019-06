Ny generation af tysk mini kommer også som elbil

Opel Corsa kommer som elbil, men også med benzin- og dieselmotorer. Det er den første nye Opel, efter at franske PSA købte firmaet for et par år siden.

Det var egentlig meningen, at den nye Opel Corsa først skulle være afsløret 4. juni ved et stort arrangement på fabrikken i tyske Rüsselsheim.

Et europæisk medie ville dog ikke vente så længe og valgte at bryde en embargo for billedmaterialet, så nu har Opel valgt at offentliggøre de første billeder af den sjette generation Corsa, der vil være tilgængelig som ren elbil, men også benzin- eller dieselvarianter.

Corsa, Opels bedst sælgende model, alene herhjemme er der indregistreret 41.642 styk, er den tredje bil, der bliver lanceret i år på PSA-koncernens CMP-arkitektur, som er designet til at håndtere både el- og forbrændingsmotorer. Vi har allerede set den til de nye Peugeot 208 og DS3 Crossback.

Den nye Corsa blev oprindeligt planlagt til at blive bygget på en GM-platform, men PSA ændrede hurtigt planerne efter at have købt Opel i 2017 og udviklede Corsa på egen platform for at udnytte gruppens synergier.