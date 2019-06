Ny brintbil er klar til de danske veje

Brintbiler og tankstationer

Brint fremstilles ved at spalte vand i brint og ilt. Når brinten igen blandes med ilt fra luften, løber processen baglæns, og der dannes vand og strøm. Vandet ledes ud af bilens udstødningsrør, og strømmen sendes direkte til elmotoren.Navnet Nexo er hentet fra det bornholmske "Bright Green Island"-projekt, der handler om at gøre Bornholm til et bæredygtigt og CO2-neutralt øsamfund i 2025. Det henviser til den bornholmske by, Nexø.



Der findes i dag tankstationer for brint i Aalborg, Køge, Gladsaxe, København Sydhavnen, Korsør, Aarhus, Kolding og Esbjerg, mens der er en på vej i Herning. I løbet af de kommende år forventes yderligere stationer.