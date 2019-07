Ny Tesla-model imponerer med meget høj sikkerhed

Han peger også på, at modellen sidste år blev testet til et rekordhøjt resultat af amerikanske The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Her kan den nye elektriske Tesla Model 3 nu bryste sig af at udfylde rammen med hele 96 pct. inden for kategorien "Sikkerhedssystemer". Det er det bedste, som nogen testet bil endnu har opnået, efter at Euro NCAP igen for nogen tid siden strammede kravene, og det er noget, som imponerer Søren W. Rasmussen, der er FDM's repræsentant i Euro NCAP.

Kritik af nødbremser

Der er dog også torne i buketten af resultater. Det gælder Kia Ceed og DS3 Crossback, der begge er testet med og uden en sikkerhedspakke. Resultatet er for begge biler henholdsvis fem stjerner og fire stjerner. For Kia Ceed er det en mere avanceret nødbremse i sikkerhedspakken, der gør forskellen. Den danske Kia-importør bekræfter over for FDM, at sikkerhedspakken er standard for alle nye Kia Ceed-modeller i Danmark.

- Det kan ærgre, at Kia som producent lader vigtigt sikkerhedsudstyr som en nødbremse, der bedre kan genkende og bremse for bløde trafikanter og andre biler, være forbeholdt udstyrspakker, der ikke er standard på alle markeder. Det er ikke godt nok. At udstyret er standard i Danmark, er naturligvis positivt, men Kia burde generelt have større ambitioner med sikkerheden i bilerne, siger Søren W. Rasmussen.

DS3 Crossback har på nogle markeder slet ikke nødbremse, men det er tilfældet for alle modeller herhjemme, der altså har fem stjerner.

- Det er på samme måde kritisabelt, at det ikke er alle modeller, som har nødbremse på alle markeder. Men det kommer vi over inden for to år, hvor EU kræver, at der skal være det i alle nye biler, siger Søren W. Rasmussen.

Mercedes B-Klasse og Mercedes GLE fik ligeledes fem stjerner.