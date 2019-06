Ny Skoda har stor attitude

Skoda Scala byder på mange spændende detaljer, og den indvarsler en ny stil for mærket.

- Folk skal ikke kun købe en Skoda, fordi den giver værdi for pengene. Men også fordi de er vilde med designet og bilen i det hele taget. Meldingen fra Skodas chefdesigner, Oliver Stefani, ved lanceringen af den nye Skoda Scala lyder måske som marketingsnak. Men der er alvor bag ordene. Det står klart, da vi henter Scalaen til test. Det tjekkiske VW-ejede mærkes nye bud på kanten af mellemklassen byder nemlig på en hidtil uset her-kommer-jeg attitude for en Skoda. Scala, som afløser den noget underspillede Rapid, er vokset i forhold til denne, så vi nu i højere grad snuser til mellemklassen med modellen, hvor prisen begynder ved 189.990 kr. med den mindste 1,0 TSI-motor på 95 hk og basisudstyret Active. Vi tester Scala med det mellemste Ambition-udstyr og den største 1,5 TSI-motor på 150 hk med automatgear, så prisen lander på 265.990 kr. Her er der masser af pangeffekt i både fronten og især den udvidede glasbagklap, som er standard fra Ambition, og som med sin elegante afrunding med en Skoda-signatur skrevet på tværs markerer nye veje for mærket.

SKODA SCALA AMBITION 1,5 TSI ACT 7 TRINS DSG 4 stjernerPris: 265.990 kr.Testbilen med ekstraudstyr: 274.884 kr.



Scala: fra 189.990 kr.



Grøn ejerafgift, halvårlig: 580 kr.



Brændstoføkonomi: 16,4 km/l



C02 per km: 139 g



Motor: Firecylindret motor på 1,5 liter



Ydelse: 150 hk



Moment: 250 Nm/1.500-3.500 omdr.



Topfart: 219 km/t.



0-100 km/t.: 8,2 sek.



L B/H: 436/179/153 cm



Trækvægt, anhænger m/u bremser: 620 kg/1.250 kg.

Den femdørs hatchback har en forlænget glasbagende fra udstyrsniveauet Ambition. Den giver modellen et elegant anstrøg. Foto: Jens Overgaard

Dresseret gearkasse Scala, som bygger på en forlænget undervogn fra VW Polo, er en tand større end Rapid på alle ledder, inklusive 5 cm mere mellem akslerne. Det mærkes i bilen, hvor pladsen er udnyttet rigtig godt. Her byder bagsædet på masser af luft til ben og hoved, mens det regulære bagagerum sluger pæne 467 liter. Vi har også ros til det tredje sidevindue i C-stolpen, som giver et rigtig godt udsyn fra førerpladsen og til cyklisterne ved højresving. Det er en mangelvare, i takt med at fortsat flere bildesignere sværger til massive C-stolper. Skoda holder dog fast ved mærkets klassiske dyder om praktisk indretning. Så selv i basisversionen huser indersiden af tankdækslet en isskraber og måler til dækmønster, og fra Ambition er der en paraply i førerdøren. Som den første Skoda har Scalas sprinklervæskebeholder desuden en særlig folde-ud-krave. Designstilen med et mere potent udtryk går igen i den helt nye kabine, men den er noget mere afdæmpet, mens materialerne er halvhårde og ikke lige så lækre og bløde som i Octavia. Den store, klare og hurtige skærm er dog et klart plus, som trækker op. På vejen er den femdørs hatchback letkørt og svingvillig. Den 1,5 liters motor byder på masser af overskud og passer godt sammen med det syvtrins DSG-automatgear med dobbeltkobling. Det er en gearkasse, som i andre koncernmodeller med samme motor har haft tendens til at tage for hårdt fat i første gear, men det har Skodas teknikere fået tæmmet, måske nu endda i den anden grøft med et langt tilløb. Cylinderfrakoblingen til to cylindre ved coasting fungerer lydefrit, og de 16,4 km/l, som testbilen klarer på papiret, er rimeligt. Scalaen opleves med sin nemme håndtering nærmest som en forstørret Polo, men ikke med samme tyngde, komfort og støjdæmpning, som du finder i den nyeste generation af mellemklassebiler som Ford Focus og klassikeren VW Golf. Her kan vi mærke, at affjedringen fra miniklassen ikke er så sofistikeret.

Scala er helt sin egen, og modellen viser, hvordan den nye designstil bliver hos Skoda. Foto: Jens Overgaard

Små praktikaliteter Scala har allerede i basisversionen pænt udstyr som aircondition, nødbremse med fodgængerbeskyttelse, vejbaneassistent, som selv retter bilen op, samt DAB Plus-radio. Ambition byder også på klimaanlæg, rullende LED-blinklys agterude og en praktisk "jumboboks" mellem forsæderne og fartpilot. Den er desværre ikke adaptiv som i VW Polo, og vil man have det, er merprisen 5.000 kr. - selv i det righoldige Style-topniveau fra 240.000 kr, hvor du til gengæld får full LED-forlygter og Apple Carplay. Sidstnævnte koster 2.100 kr. ekstra til de øvrige modeller. Ekstraudstyret strækker sig fra digital instrumentering til elektrisk svingbart anhængertræk, panoramaglastag og et radarsystem, som kan identificere farer bagude op til 70 meter. Det vil formentlig være modellen med den 115 hk benzinmotor, der klarer 17,5 km/l, Ambition-udstyr og manuelt gear, som appellerer til de fleste. Den koster 217.000 kr. og er et fornuftigt kompromis mellem plads og praktikalitet. Den skulle bare lige være måske 15.000 kr. billigere for at ramme spot on. En række klassiske mellemklasse-modeller presser sig nemlig på. Her byder de fleste på en tand mere komfort og støjdæmpning end Scala. Skodas egen Octavia starter således fra 215.000 med Active-udstyr og en motor på 115 hk, mens Ambition-udstyr koster 15.000 kr. mere. Den kommer dog snart i en ny generation, som ventes at stige i pris. Men du kan også få en fin femdørs Ford Focus 1,0 Ecoboost med 125 hk og det pæne Titanium-udstyr til 229.000 kr.

Scala er helt sin egen, og modellen viser, hvordan den nye designstil bliver hos Skoda. Foto: Jens Overgaard

Konklusion Den nye Scala er et forfriskende og fornyende pust for Skoda. Den placerer sig tættere på mellemklassen end sin forgænger, men er stadig ikke et rendyrket alternativ i Golf-klassen. Det er bilen for dig, som synes, at en Skoda Fabia eller VW Polo er for lille og på pladsfronten kan stige en klasse op og måske supplere med lidt lækkert udstyr. Hvis du kører lange stræk og går efter en rendyrket og mere komfortabel mellemklassemodel, er der en række alternativer i samme prisklasse.

Den store, flade skærm på 9,2 tommer er hurtig og klar. Den trækker op indendørs. Foto: Jens Overgaard

Brødtekst