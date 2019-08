Det gamle mantra fra filmindustrien om, at det altid er svært at lave en to'er, som opfølger til en succes gælder om nogen steder i bilindustrien. Derfor har der også været filet kanter, før den anden generation af Renault Captur er sendt ud til besigtigelse.

Motorprogrammet spreder sig ellers over tre benzin- og to dieselmotorer. Grundmotoren bliver den trecylindrede 1,0 liters TCe benzinmotor på 100 hk, og den følges af 1,3 liters TCe-motorer på enten 130 hk eller 155 hk. På diesel-siden spiller Captur ud med den firecylindrede 1,5 liters Blue dCi-motor på enten 95 hk eller 115 hk. For både benzin og diesel gælder, at de to høje motoriseringer vil kunne fås syvtrins automatgear med dobbeltkobling.

En ny E-Tech plug-in-hybrid ser særdeles interessant ud. Her spiller en 1,6 liters motor sammen med et batteri på 9,8 kWh, og den skulle angiveligt kunne klare 45 km på ren strøm, mens den samlede effekt er 150 hk.

Bagsæder kan justeres

Ligesom den nuværende model vil bagsædet kunne forskydes i længderetningen, så her kan der justeres med 16 cm, alt efter behovet for benplads. Kabinen byder på samme nye fuldt digitale instrumentering som i Clio, hvor en ny opretstående central skærm på 9,3 tommer bliver det centrale midtpunkt. Et slags svævende midterkonsol giver mere luft indendørs, og her monteres gearvælgeren i biler med automatgear, ligesom telefoner, der har mulighed for at blive ladet trådløs op, placeres her.

Captur byder på mulighed for en bred vifte af sikkerhedsudstyr, der bl.a. omfatter adaptiv fartpilot.

Renault fremhæver, at der bliver helt op til 90 forskellige model-kombinationer ved at sammensætte farver og trim. Det er godt hjulpet af, at bilen kan bestilles med tre forskellige farver til taget ud over 11 grundfarver og tre design-pakker. Erfaringen viser dog, at de fleste danske bilkøbere holder på de mere diskrete og prissikre kombinationer.

Den nye Captur lanceres til efteråret. Danske priser eller udstyr kendes endnu ikke.