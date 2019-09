Nu lader VW sløret falde for årets mest omtalte elbil

Om blot et par år vil tyskerne årligt lave 330.000 elektriske køretøjer på fabrikken i stedet for benzin- og dieselbiler. Serieproduktionen begynder til november, men der går en rum tid, før bilerne når ud til kunderne. De første danskere, som har bestilt en ID.3 first edition, får bilen til sommer, mens vi skal frem til efteråret 2020, før den mere generelle udlevering af biler starter.

De umiddelbart ganske rimelige priser kan kun lade sig gøre ved, at bilerne bliver bygget i et rekordstort antal. Således har Volkswagen konverteret sin fabrik i tyske Zwickau til kun at fremstille elbiler, der kører på den nye MEB-platform.

Det er omkring fire år siden, at skandalen om snyd med dieselbiler brød ud. Den satte efterfølgende gang i en enorm investering i elbiler, og her er en helt ny VW ID.3 den første i en lang række fra verdens største bilkoncern.

Volkswagen åbnede for forhåndsreservering af ID.3 1ST i maj i år. Dette gav potentielle kunder i hele Europa mulighed for at lave en ikke-bindende reservation mod et depositum på 7000 kroner.I efteråret vil de, der har forhåndsreserveret en ID.3 1ST, kunne konvertere den til et egentligt køb ved deres respektive forhandler og samtidig vælge, hvilken udgave de ønsker.

Den mindste udgave vil have en elmotor, der yder det, som svarer til 150 hk, mens de to øvrige versioner får 204 hk. Selv med basismotoren vil ID.3 være kvik, lover VW, mens den kraftigste motor gør elbilen omtrent så rap som en Golf GTI.

Der er masser af strøm i topversionen, der bliver leveret med et batteri på hele 77 kWh og dermed en rækkevidde på 550 kilometer, hvilket er stort set det samme som Tesla Model 3 Long Range. Her er ombordladeren i stand til at håndtere 11 kW derhjemme og hele 125 kW ved lynladere. Prisen på denne version er endnu ikke klar, men vi gætter på omkring 380.000 kroner. Alle batterikapaciteter er netto, altså brugbare kWh.

Basisversionen har et batteri på 45 kWh og en rækkevidde på 330 kilometer. Her skal man dog være opmærksom på, at den har svagere lader med om bord, der kun kan klare op til 7,2 kW derhjemme og 50 kW ved lynladere. Det bliver dog muligt at opgradere laderen til 100 kW mod merpris, oplyser Volkswagen Danmark.

Den mest populære variant forventes at blive den, som har et batteri med et energiindhold på 58 kWh, der giver en rækkevidde på 420 kilometer. Den kan lades op derhjemme eller ved de offentlige ladestandere ved 11 kW, mens evnen til at lynlade er på op til 100 kW. Det er det batteri, som ligger i ID.3 1ST.

Det betyder, at benpladsen på bagsædet er ekstraordinær generøs og vokser ind i den store Passat-klasse. At VW ID.3 samtidig er 10 centimeter højere end Golf betyder dog ikke, at der er ekstraordinær god loftshøjde, for den plads er nemlig gået til at inkorporere det 14 centimeter høje batteri i bunden af vognen.

Kunne man lide konceptbilen, der blev vist for tre år siden, bliver man ikke skuffet, for designerne har ikke ændret ret mange ting på produktionsmodellen. Proportionerne, kurverne og ikke mindst de karakteristiske forlygter er de samme. Agter er det især det store parti af sortfarvet glas, som dominerer.

Minimumsrækkevidden

En ting er officielle tal for rækkevidde, men Volkswagen angiver også minimumsværdier. Her anfører tyskerne, at basisudgaven vil kunne klare minimum 230 kilometer under de fleste forhold, mens 58 kWh-versionen ligger på mindst 300 kilometer, og topmodellen når 390 kilometer. Den nedre grænse for rækkevidden dækker derfor også kørsler med moderate motorvejshastigheder og ture om vinteren ved lave omgivelsestemperaturer. Kører man primært i byen, vil det være muligt at køre mere end den maksimale rækkevidde, angivet efter WLTP-metoden.

Volkswagen tilbyder en garanti på otte år eller 160.000 kilometer på ID.3-batterier og sikrer dermed levetiden. Indtil videre er der ikke mulighed for at trække en anhænger, men Volkswagen tilbyder en lille krog, så man kan montere for eksempel en cykelholder.