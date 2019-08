Nu kan man snart sætte sin lille Mercedes til stikkontakten

Alle taler om elbiler, men flere og flere bilfabrikanter lancerer nu også nye plug-in-modeller. Og bilerne, der kører med både forbrændingsmotor og elmotor, bliver stadigt mere effektive.

Tag nu de nye plug-in-versioner af Mercedes A- og B-Klassen, der er blevet præsenteret. Her er batterikapaciteten hævet til hele 15,6 kWh, hvilket er markant mere end i tilsvarende hybrider fra BMW og Volkswagen, og som giver en elektrisk rækkevidde i A-Klassen på 69 km ifølge den nye wltp-norm, mens den lidt større B-Klasse må nøjes med 67 km. Det er tal, der skal ses i forhold til hhv. 40 og 50 km fra de to andre mærker.

Benzinmotoren, der typisk går i gang, når der ikke er mere strøm på batteriet, er den kendte 1,3 med 160 hk, og sammen med 75 kW, eller 102 hk, fra elmotoren, giver det en samlet systemydelse på 218 hk og et drejningsmoment på 450 nm. Det er kræfter, som man skal op i en 250-model for at finde, hvor den 2,0 benzinmotor har 224 hk.

Der er således tale om et par hurtige biler: A-klassen spurter til 100 km/t. på 6,6 sekunder og topper først ved 235 km/t. Gearkassen er altid med otte trin og automatisk af typen med dobbeltkobling